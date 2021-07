Netflix : êtes vous prêt à supporter de la pub pour un abonnement moins cher ?

Netflix voit son nombre d’abonnés stagner et donc ses recettes faiblir. Un analyste suggère que la société pourrait dans le futur proposer de la publicité et s’orienter vers le marché du sport afin de gagner une nouvelle dynamique. Pour le moment, Netflix n’a officiellement aucune intention de le faire.

Netflix est le service de streaming numéro 1 dans le monde avec plus de 200 millions d’abonnés. Mais ces dernières années, son règne a de plus en plus été contesté et Disney + est maintenant sur ses talons avec 100 millions d’abonnés. Il faut ajouter à cela le fait que sa croissance est en perte de vitesse. Pour tenter de se donner une nouvelle dynamique, le service pourrait se tourner vers la publicité ou la diffusion sportive… c’est du moins l’avis d’un analyste.

Un analyste scrute le marché et suggère les meilleures décisions à prendre pour le futur. C’est le cas de Michael Nathanson de MoffettNathanson qui a observé la situation actuelle de la plateforme. À l’international, Netflix est toujours en progression, mais son âge d’or semble derrière lui. Ainsi, la croissance en termes d’abonnés passerait de 23% en 2021 à 16% en 2025. La faute bien entendu à la multiplication de la concurrence, qui elle connait des prévisions plus optimistes.

Netflix pourrait aussi diffuser du contenu sportif à la manière d'Amazon

Il suggère ainsi à Netflix de se tourner vers la publicité pour augmenter ses revenus. Pour lui, une telle méthode permettrait à la société de continuer sa progression et aussi d'avoir une meilleure pénétration des marchés avec un faible revenu moyen par client.

Des publicités apporteraient des revenus constants ce qui permettrait à Netflix de continuer sur sa lancée. Toutefois, la présence de réclames pourrait aussi envoyer un message très négatif aux clients. Michael Nathanson indique également que la diffusion sportive pourrait être une autre façon de progresser, puisque s’adressant à un public nouveau. Un cas qui ne serait pas inédit, on l’a par exemple vu avec Amazon et la Ligue 1.

Pour le moment, l’arrivée de publicités sur Netflix n’est qu’une suggestion d’un analyste. Depuis ses débuts, la plateforme s’est toujours farouchement opposée à la publicité pour ses clients qui payent déjà un abonnement. Si ce n’est pour l’instant pas près de changer, on ne sait pas vraiment ce que le futur nous réserve…