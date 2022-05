Netflix perd de plus en plus de clients abonnés depuis plus de 3 ans

Netflix est dans une mauvaise passe. De plus en plus de clients abonnés depuis plus de 3 ans résilient leur abonnement. En parallèle, le leader de la VOD peine à fidéliser les nouveaux utilisateurs sur un marché où Disney+ rencontre un succès monstre.

Fin avril 2022, Netflix a annoncé la perte de 200 000 abonnés dans le monde. Fragilisé par la concurrence acharnée de Disney+, le service de streaming est loin d'avoir atteint ses objectifs. Pour compenser l'hémorragie d'abonnés, Netflix s'est résolu à licencier 150 employés aux Etats-Unis.

D'après une étude partagée par The Information, de plus en plus d'abonnés long terme de Netflix annulent leurs abonnements. Le média affirme tenir ses informations d'Antenna, une société d'analyse focalisée sur les habitudes des consommateurs américains.

Netflix peine à fidéliser ses nouveaux abonnés tandis que Disney+ cartonne

Selon l'étude, les personnes ayant souscrit à un forfait Netflix depuis plus de 3 ans représentent d'ailleurs 13 % des annulations au premier trimestre de 2022. C'est supérieur au taux enregistré au cours des précédentes années, avance The Information.

D'après les données collectées par Antenna, les abonnés de moins d'un an représentaient 60 % des annulations au dernier trimestre, contre 70% à la même période l'année dernière. Netflix a donc toujours beaucoup de mal à conserver ses nouveaux abonnés, malgré la richesse de son catalogue.

L'augmentation progressive du prix de l'abonnement dissuade visiblement les nouveaux clients de prolonger leur forfait tout en persuadant les anciens usagers de quitter le navire. En France, la dernière hausse de prix date de l'été dernier. L'offre standard Essentiel a grimpé d'un euro, contre deux euros mensuels pour les deux autres forfaits. Netflix attribue cette hausse au partage de comptes, une pratique qui pèse sur les revenus de la firme.

La multiplication des offres sur le marché du streaming n'est également pas étrangère à l'érosion du parc d'abonnés de Netflix. Tandis que Netflix enregistre des résultats en berne, Disney+ annonce avoir gagné 7,9 millions nouveaux abonnés lors du dernier trimestre. Le géant du divertissement compte désormais 137,7 millions d'abonnés payants dans le monde au premier trimestre 2022, contre 221,84 millions pour Netflix.

Source : The Information