Netflix perd beaucoup plus d’abonnés que prévu, malgré le succès de Stranger Things 4

Malgré le succès phénoménal de Stranger Things 4, Netflix continue de perdre ses abonnés. Selon une prévision de Barclays, publiée ce mercredi 6 juillet, et compte tenu des résultats du deuxième trimestre de l’entreprise, Netflix va même perdre beaucoup plus d’abonnés que prévu.

Tout laisse penser que Netflix a sorti la tête de l’eau et que le service de films et de séries en ligne va parfaitement bien. Ceci, après une période mitigée où des millions d’abonnés n’ont pas renouvelé leur abonnement. Deux des plus grosses séries originales de Netflix viennent en effet de lancer de nouvelles saisons très attendues par les fans.

On trouve d'un côté Ozark, avec la deuxième moitié de sa quatrième et dernière saison. Et de l'autre, il y a surtout Stranger Things 4, qui pourrait devenir le plus gros carton de l’histoire de Netflix . La série devrait ainsi certainement détrôner Squid Game pour devenir le programme le plus regardé de tous les temps sur la plateforme. Pourtant, malgré ces succès récents, Netflix va continuer de perdre ses abonnés. Et la plateforme de streaming va même en perdre beaucoup plus que prévu.

Netflix continue de perdre ses abonnés, la perte est même plus importante que ce qui était prévu

L’indiscrétion vient tout droit de Barclays et d’un analyste du nom de Kannan Venkateshwar. Selon lui, Netflix va ainsi perdre beaucoup plus d’abonnés que ce qui était initialement prévu. Et ceci malgré les succès des nouvelles saisons d’Ozark ou de Stranger Things, qui ont toutes les deux établi d’importants records d’audience. L’analyste estime ainsi que Netflix a perdu jusqu’à 2,8 millions d’abonnés, ce qui est bien largement supérieur à la perte de 2 millions d’abonnés que le géant du streaming avait prévue.

« Malgré une solide liste d’émissions de retour, comme Stranger Things, Ozark et Peaky Blinders, les métriques de téléchargement et d’engagement de l’application ont tendance à baisser. La sortie de Stranger Things a entraîné un pic au deuxième trimestre, mais la tendance s’est rapidement estompée en juin » a expliqué l’analyste de Barclays.

Toujours selon, Netflix va connaître un troisième trimestre tout aussi difficile et les choses pourraient encore empirer jusqu’en 2023, avec des pertes d’abonnés encore plus nombreuses. Il faudra alors que « Netflix rééquilibre son offre de contenu vers la qualité, en particulier compte tenu des offres concurrentes de Disney, Apple, HBO ou encore Amazon » a prévenu l’analyste.

