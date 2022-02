Netflix permet enfin de supprimer les films et séries que vous n’avez pas finis

Vous avez lancé un film sur Netflix mais vous l’avez abandonné au bout de 10 minutes ? Après 8 saisons, cette série ne vous donne plus du tout envie ? Désormais, vous pouvez les supprimer de la liste « Reprendre avec le profil », plutôt que de supporter leur vue pendant des jours et des jours.

Si l’on devait classer les services de streaming par catégorie, Netflix remporterait sans aucun doute la palme de l’interface. Claire, fluide, intuitive, il est aisé de trouver ce que l’on cherche sur la plateforme, voire même de trouver ce que l’on ne cherche pas. À l’heure où le streaming remplace peu à peu la télévision notamment chez les jeunes générations, il est important pour les utilisateurs de ne pas passer des heures à chercher le nom de cette série ou de ce film dont ils ont entendu parler.

Netflix l’a donc bien compris et donne un exemple que ses concurrents feraient bien de suivre (on te regarde, Prime Video). Ce qui ne l’empêche pas de continuer de l’améliorer régulièrement, avec de petits ajouts qui facilitent encore plus la vie de l’utilisateur. En effet, l’une des fonctionnalités les plus appréciées du service est également sa malédiction : la section « Reprendre avec le profil ».

Netflix améliore la section « Reprendre avec le profil »

Si cette dernière permet de repérer rapidement la série que l’on binge-watch ou le film que l’on n’a pas eu le temps de finir, elle peut s’avérer particulièrement agaçante lorsqu’elle affiche un contenu qui ne nous intéresse plus. Chacun a dans sa liste un documentaire qui paraissait passionnant de prime abord, et qui se retrouve à attendre éternellement qu’on le termine. Désormais, il est possible de le supprimer de la liste.

Sur le même sujet : Comment se désabonner de Netflix en 2022 ?

Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de survoler le contenu en question et de cliquer sur le bouton Supprimer de la section. Si vous appuyez dessus par accident, il suffit de cliquer de nouveau pour revenir en arrière. La fonctionnalité est présente dès aujourd’hui sur navigateur ainsi que les applications smartphones, TV, PC et tablettes. Une nouveauté qui n’a rien d’une révolution mais qui soulagera bien des esprits.