Netflix lance le transfert de profil, une nouvelle arme pour lutter contre le partage de comptes

Netflix vient de dévoiler une toute nouvelle fonctionnalité : le transfert de profil. Les utilisateurs étant rattaché à un compte existant peuvent désormais importer toutes leurs préférences et leur historique sur un compte fraîchement créé. Une manière d’inciter les « squatteurs » à payer leur propre abonnement.

Netflix devient de plus en plus cher et de plus en plus de personnes se partagent des comptes. Pour lutter contre ce phénomène, la plateforme américaine a dévoilé un nouvel abonnement à 6 euros par mois avec des publicités.

Cette offre pourrait inciter les « squatteurs » de compte à créer le leur. C’est là qu’intervient le transfert de profil, le nouvel outil dévoilé par Netflix. Comme son nom l’indique, il permet d’importer toutes ses préférences d’un compte à l’autre.

Netflix veut apporter plus de flexibilité aux utilisateurs

Netflix n’est pas né de la dernière pluie et sait que le partage de comptes est un phénomène répandu. Voici ce qu’indique la marque américaine sur son blog officiel :

“Les gens déménagent. Les familles s’agrandissent. Les relations évoluent. La vie est faite de changements, mais votre expérience Netflix devrait rester constante. Aujourd’hui, nous lançons le transfert de profil : cette fonctionnalité permet aux personnes qui utilisent votre compte de transférer un profil lorsqu’elles souscrivent leur propre abonnement, conservant ainsi leurs recommandations personnalisées, leur historique, leur liste, leurs parties enregistrées et autres paramètres.”

Pour conserver son profil, rien de plus simple. Si vous utilisez Netflix en tant qu'utilisateur secondaire, un menu fait son apparition lorsque vous cliquez sur votre portrait : transfert de profil. Si vous allez dessus, Netflix vous propose directement de créer un nouveau compte. Cela signifie que toutes vos préférences et tout votre historique seront inclus dans l’abonnement créé. Malin.

L’annonce de cette fonctionnalité quelques jours après celle du nouvel abonnement avec publicité n’est pas un hasard. Netflix fait face à de plus en plus en plus de défis. Une concurrence acharnée, tout d’abord, mais aussi une fuite des abonnés et les partages de comptes qui se multiplient après les hausses successives de prix. Si le transfert de profil et la publicité ne vont pas à eux seuls sauver Netflix, ils pourraient l’aider à redresser la barre.

Source : Netflix