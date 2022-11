Netflix lance son abonnement Essentiel avec pub, AMD présente ses cartes graphiques nouvelle génération, c’est le récap’ de la semaine

La formule low-cost de Netflix est désormais disponible, AMD concurrence Nvidia aves ses Radeon RX 7900 XT et XTX, Elon Musk licencie la moitié des employés de Twitter, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on fait le point sur les codes de carte bleue à éviter absolument pour lutter contre le vol. Vous l’attendiez, l’abonnement le moins cher de Netflix, Essentiel avec pub, est disponible depuis quelques jours. Alors qu’Elon Musk remercie 50% des employés de Twitter, AMD lance sa nouvelle génération de cartes graphiques haut de gamme, les Radeon RX 7900 XT et XTX.

Vérifiez que votre code de carte bleue ne figure pas dans cette liste

Un Data Scientist chez Meta a partagé une liste de codes de cartes bleues à ne surtout pas utiliser. En effet, Nick Berry rapporte que les codes secrets figurants sur cette liste sont bien trop faciles à deviner par les escrocs et les voleurs. Nous vous encourageons à jeter un œil à notre actu dédiée pour vérifier que votre code ne se trouve pas dans la liste et découvrir les numéros les plus sûrs.

Lire : Cartes bancaires : si votre code secret figure dans cette liste, changez-le immédiatement

RTX 4090 : le problème de surchauffe viendrait des câbles d’alimentation

Depuis quelques jours, les joueurs ont malheureusement constaté que leur RTX 4090 avait tendance à surchauffer au point de faire fondre les câbles branchés à la carte graphique. L’enquête la plus récente a révélé qu’il ne s’agissait finalement pas d’un problème de fabrication mais d’un souci au niveau des câbles d’alimentation, et plus précisément de l’adaptateur 16-pin. Pour limiter les risques, il semblerait qu’il soit mieux d’opter pour des câbles de 300V plutôt que ceux de 150V qui résistent moins bien à la torsion.

Lire : RTX 4090 : on sait désormais pourquoi les cartes graphiques brûlent

On vous dit tout de l’abonnement avec publicités de Netflix

Depuis jeudi 3 novembre, Netflix propose son nouvel abonnement low-cost, baptisé Essentiel avec pub. Pour 5,99 euros par mois sans engagement, cette formule offrira une qualité d’image limitée à du 720p, des jeux mobiles Netflix Gaming, et il vous faudra accepter les 4 ou 5 minutes de publicités par heure visionnée. Attention, le catalogue n’est pas aussi complet que sur les autres offres et vous ne pourrez pas télécharger vos films et séries pour les visionner une fois hors-ligne.

Lire : Netflix lance l’abonnement moins cher avec publicités, voici ce que vous devez savoir

Elon Musk compte se séparer de 50% des employés de Twitter

Bloomberg rapporte qu’Elon Musk aurait pour projet de licencier 3700 employés de Twitter, soit environ 50% des 7500 employés de l’entreprise. Ce licenciement de masse a commencé ce vendredi 4 novembre et l’on ne connait pas encore les indemnités de licenciement prévues par le milliardaire. Elon Musk devrait également revenir sur la politique de travail à domicile permanente du géant des réseaux sociaux.

Lire : Twitter : Elon Musk devrait licencier la moitié des employés dès demain

AMD lève le voile sur ses Radeon RX 7900 XT et XTX

Alors que Nvidia vient de lancer ses RTX 4080 et RTX 4090, c’est au tour de AMD de présenter ses nouvelles cartes graphiques haut de gamme, les Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX, basées sur l’architecture RDNA 3. Disponibles à moins de 1000 dollars, ces cartes graphiques pourraient largement concurrencer celles de Nvidia dont les prix sont bien plus élevés. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir les caractéristiques techniques de cette nouvelle génération de cartes graphiques AMD.

Lire : Radeon RX 7900 XT et XTX : AMD s’attaque à la RTX 4090 avec ses cartes graphiques à moins de 1000 dollars

Nos tests de la semaine

God of War Ragnarök sur PS5, un jeu presque parfait

God of War Ragnarök est l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année et nous avons été heureux de constater que le défi de succéder à l’excellent God of War 2018 est largement relevé. Les graphismes sont magnifiques, la narration est maîtrisée, et l’aventure surprend constamment le joueur avec de multiples environnements à explorer. Le doublage est impeccable aussi bien en VF qu’en VO et la musique est superbe. Seul bémol, lors de notre test, on aurait apprécié un menu un peu moins fouillis.

Lire : Test God of War Ragnarök sur PS5 : c’est hachement bien

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro : mieux que leurs prédécesseurs mais encore perfectibles

Les nouveaux Redmi Buds 4 Pro offrent des fonctionnalités riches et assurent une autonomie supérieure à la version Buds 3 Pro. Si ces écouteurs proposent de bons médiums, on regrette souvent le manque de graves et l’absence d’égalisateur manuel. On apprécie l’assistant vocal et la charge rapide depuis le boitier. Ces écouteurs ne sont pas mauvais mais ne font pas pour autant le poids face à la concurrence qui propose des écouteurs True Wireless de meilleure qualité pour un prix similaire, voire inférieur.

Lire > Test Xiaomi Redmi Buds 4 Pro, la technique sans la musicalité