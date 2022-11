RTX 4090 : on sait désormais pourquoi les cartes graphiques brûlent

Quelques jours après la révélation des problèmes de surchauffe des RTX 4090, l’enquête avance. Il est désormais admis que le souci se trouve bien au niveau des câbles d’alimentation et non de la carte graphique en elle-même. Plus précisément, c’est la technique de soudage utilisée qui est mise en cause par les experts.

C’est une affaire qui fait trembler le monde du gaming PC depuis plusieurs jours. Bien heureux d’avoir reçu leur RTX 4090 flambant neuve, plusieurs joueurs ont vite déchanté en remarquant que la carte graphique chauffe tellement qu’elle fait fondre les câbles qui y sont branchés. À plus de 2000 € l’objet, le constat n’est pas vraiment bien accueilli par la communauté. La polémique prenant de l’ampleur, Nvidia réagit rapidement en annonçant avoir lancé une enquête en interne pour mettre au clair cette affaire.

Mais le constructeur n’est pas le seul à chercher l’origine du problème. Plusieurs personnalités renommées du milieu, telles que GamerNexus et Igor’s Lab, participent également à l’effort et leurs découvertes pourraient bien être capitales pour la résolution de ce dernier. Tout part de la première d’entre elles qui, somme toute, est une bonne nouvelle : la RTX 4090 n’est pas victime d’un défaut de fabrication. Le problème se trouve bien au niveau des câbles d’alimentation.

Voici pourquoi les RTX 4090 font fondre votre PC

Plus précisément et comme les premiers rapports le suggéraient, c’est l’adaptateur 16-pin qui est en cause dans l’affaire. Lorsque celui-ci n’est pas branché correctement ou lorsque le câble est tordu trop près du connecteur, celui-ci se met à chauffer à cause d’une mauvaise gestion du courant envoyé dans la carte graphique, entraînant, de fait, des dégâts sur cette dernière. Ceci étant dit, tous les adaptateurs 16-pin ne sont pas à blâmer.

C’est en effet ce qu’a découvert GamerNexus. Ainsi, tous les câbles ne sont pas logés à la même enseigne : certains proposent une tension de 300V tandis que d’autres se limitent à 150 V. Autant dit que la différence est pour le moins notable, pourtant ce n’est pas le plus puissant d’entre eux qui pose problème. C’est même tout le contraire, car tout part en réalité d’une mauvaise soudure sur les câbles 150 V.

Les câbles 300V, eux, profitent d’une soudure de très haute qualité, avec une surface de soudage beaucoup plus importante que sur les câbles 150 V. À l’inverse, ces derniers disposent d’une soudure individuelle pour chacun des fils qui les composent, avec une surface totale bien moins grande. C’est cette technique de soudage ci qui peut entraîner des dégradations lorsque le câble est tordu dans le boîtier du PC. À l’inverse, les câbles 300V peuvent résister beaucoup plus efficacement à toute sorte de pression.

Cela veut-il dire qu’il existe de bons et mauvais adaptateurs pour votre RTX 4090 ? Oui, et non. À choisir, mieux vaut évidemment opter pour les câbles de 300V qui seront plus résistants à la torsion. Mais la pratique est légèrement plus complexe que la théorie, puisqu’il n’est, justement, pas possible de choisir entre les deux à l’achat. De son côté, Nvidia n’a pas encore expliqué la présence de ces câbles 150V de moins bonne qualité.

S’il s’avère que vous recevez une RTX 4090 avec un adaptateur 16-pin de 150V, on vous conseille donc chaudement de bien faire attention à ne pas le tordre au niveau du connecteur. Vous pouvez également demander un remplacement auprès du vendeur. Bonne nouvelle néanmoins, ces derniers semblent moins présents sur le marché, à savoir 7 % selon GamerNexus. À l’heure actuelle, on compte une vingtaine de témoignages de joueurs ayant été victimes du problème de surchauffe.