Cartes bancaires : si votre code secret figure dans cette liste, changez-le immédiatement

Un chercheur de Meta a dévoilé une liste des codes de cartes bleues les plus utilisés et les moins sûrs. Si vous souhaitez limiter les risques de vol, veillez à ce qu'aucun de vos codes secrets ne figure dans cette liste.

C’est la dure réalité : nos cartes bancaires et leurs codes secrets sont toujours aussi convoités par les escrocs et voleurs de tout poil. Si la fraude au retrait à la carte (en d’autres termes le vol de carte bleue pour l’utiliser à un DAB) ne représente que 3 % des fraudes annuelles en France, le montant total des vols s’élève tout de même à 37,2 millions €.

En insérant un code dans un terminal ou sans contact, la carte bancaire reste le moyen de paiement le plus pratique et le plus répandu. Le paiement en espèces est de moins en moins prisé. Le problème est que, à l’inverse des mots de passe que l’on utilise pour accéder à nos comptes email ou autres services sur Internet, les codes secrets de nos cartes bleues sont par nature faciles à découvrir. Ils ne sont composés que de 4 chiffres.

1234 est le code de carte bancaire le plus utilisé, c'est aussi le plus dangereux

Nick Berry, Data Scientist chez Meta, a publié une liste des codes secrets les plus faciles à deviner par les voleurs. Ils sont classés dans un ordre décroissant de dangerosité. Ce qui signifie que si vous utilisez le tout dernier, vous n’avez quasiment aucune chance de vous faire voler de l’argent sur votre compte (à un distributeur automatique de billets tout du moins).

1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969

Si l’un de vos codes de carte bancaire figure dans la liste ci-dessus, le moment est venu de le modifier. C’est l’un des plus usités, donc l’un des plus faciles à découvrir. La liste suivante, en revanche, expose les numéros les moins utilisés, donc les plus sûrs.

7063

6093

6827

7394

0859

8957

9480

6793

8398

0738

7637

6835

9629

8093

8068

De manière générale, il est recommandé de changer le code de votre carte bleue dès sa réception. Le premier code secret de votre CB est généré aléatoirement par votre banque, mais rien ne vous oblige à le conserver. Évitez également les codes relatifs à des dates personnelles : anniversaires, dates de mariage et autres. Tout comme sur Internet, n’utilisez pas le même code d’une carte à l’autre. Et bien évidemment, n’écrivez vos codes secrets nulle part, votre cerveau est votre meilleur coffre-fort.