Radeon RX 7900 XT et XTX : AMD s’attaque à la RTX 4090 avec ses cartes graphiques à moins de 1000 dollars

AMD vient de lever le voile sur une nouvelle génération de cartes graphiques haut de gamme. Deux références ont été dévoilées : la Radeon RX 7900 XT, et la Radeon RX 7900 XTX, qui promet de rivaliser avec la RTX 4090 de Nvidia.

Quelques semaines seulement après le lancement des RTX 4080 et RTX 4090 chez Nvidia, c’est à présent au tour d’AMD de contrattaquer avec ses propres cartes graphiques de nouvelle génération basée sur l’architecture RDNA 3. Le lancement commence dans le haut de gamme, avec les Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX.

Ces dernières promettent d’être plus intéressantes que les solutions de Nvidia, car AMD les a positionnées à des tarifs beaucoup plus compétitifs. La Radeon RX 7900 XT est disponible à partir de 899 dollars, tandis qu’il faut débourser 999 dollars pour la version XTX. Ces prix sont donc largement inférieurs à ceux de la série RTX 4000 de Nvidia, qui commence à 1 599 dollars pour la GeForce RTX 4090 et à 1 199 dollars pour la RTX 4080. Comme on s’y attendait, les deux nouvelles cartes graphiques ne seront pas disponibles avant le 13 décembre prochain.

La RX 7900 XTX veut faire presque aussi bien que la RTX 4090, mais à 600 dollars de moins

Les nouvelles AMD Radeon RX 7900 XT et XTX appartiennent à la dernière gamme RDNA 3 d'AMD, qui a été construite sur une gravure en 5 nm signée TSMC, et abrite une matrice de GPU Navi 31 XT. AMD a adopté une nouvelle approche intéressante, similaire à celle utilisée dans le Ryzen 7 5800X3D, et a utilisé une matrice de calcul graphique (GCD) de 5 nm ainsi qu'une matrice de cache mémoire (MCD) de 6 nm dans le même GPU, en les empilant l'une sur l'autre. Cela permet aux GPU d’être plus rapides, et ces derniers peuvent également compter sur 96 Mo de cache Infinity.

Cependant, cela ne permet pas exactement à la RX 7900 XTX de rivaliser entièrement avec la RTX 4090. AMD n’a jamais évoqué la carte de Nvidia sur scène, et s’est contentée de comparer la nouvelle référence à l’actuelle Radeon RX 6950 XT. La 7900 XTX est censée être « jusqu'à 1,7 fois » plus rapide que la 6950 XT lors de jeux en 4K. Si l’on se base sur ces affirmations, la carte graphique d’AMD n’atteindra pas les performances de la RTX 4090, mais se placera juste en dessous. Une différence de seulement quelques FPS devrait être constatée en jeu, ce qui pourrait la rendre beaucoup plus attractive compte tenu de son prix fixé sous la barre des 1000 dollars.

D’ailleurs, en termes de performances de calcul brutes, AMD affirme que la 7900 XTX est capable d'atteindre 61 téraflops, tandis que Nvidia affirme que la RTX 4090 est capable de 83 téraflops et la RTX 4080 de 49 téraflops.

Quelles caractéristiques techniques pour les cartes graphiques RDNA 3 ?

Pour commencer, la nouvelle unité de calcul (CU) comprend un accélérateur de ray tracing de deuxième génération, qui, selon AMD, améliore jusqu'à 50 % les performances de ray tracing par rapport à la génération précédente. La nouvelle conception comprend également deux accélérateurs d'IA par UC, ce qui, selon AMD, permet d'obtenir des performances d'IA jusqu'à 2,7 fois supérieures.

La Radeon 7900 XTX est un GPU massif avec 96 unités de calcul, fonctionnant à une fréquence de 2,3 GHz, et soutenu par 24 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 384 bits. De son côté, la Radeon RX 7900 XT a droit à 84 unités de calcul au lieu de 96, et 20 Go de GDDR6 sur un bus de 320 bits. Les fréquences sont aussi réduites à 2,0 GHz.

Au niveau des connectiques, la société a également mis l'accent sur l'inclusion de ports DisplayPort 2.1, un domaine dans lequel AMD a désormais un avantage sur Nvidia. Pour rappels, les RTX 4080 et RTX 4090 doivent se contenter de ports obsolètes DisplayPort 1.4. Les nouvelles cartes graphiques évitent également le connecteur controversé 12VHPWR de la RTX 4090, qui a déjà fondu sur certaines cartes. AMD a montré que la 7900 XTX peut être connectée à un PC de bureau à l'aide de deux connecteurs 8 broches classiques.

Cela est rendu possible grâce à une consommation énergétique très bien maîtrisée. La puissance totale de la carte n'est que de 355W sur la 7900 XTX et de 300W sur la 7900 XT. C’est beaucoup moins que la RTX 4090 et ses 450 W. Les nouvelles cartes d’AMD vous permettront donc probablement de conserver votre alimentation, mais surtout de réduire la facture d’électricité.