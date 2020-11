Netflix lance Direct, une chaîne de télévision française qui va faire trembler TF1 et M6

Netflix se lance dans la télévision linéraire en France avec Direct. La chaîne disponible à uniquement en ligne et dans l'hexagone dès ce jeudi 5 novembre, proposera les meilleurs contenus du catalogue Netflix dans un flux continu qui vous dispense de choisir ce que vous souhaitez regarder après.

Netflix annonce dans un communiqué de presse le lancement surprise, en France, d'une nouvelle chaîne de télévision baptisée Direct. Avec un gros avantage sur TF1 ou M6 : la chaîne de Netflix diffuse en effet un vaste catalogue de contenus de qualité ultra-récents, vu que la plateforme, dans sa nature, s'absout presque totalement de la chronologie des médias (en tout cas avec les contenus produits par le service).

Netflix explique très simplement sa démarche : “en France, où la consommation de TV traditionnelle est très populaire, de nombreux spectateurs aiment l’idée de programmation qui évite de devoir choisir ce qu’ils vont regarder”. Plus qu'une chaîne de télévision traditionnelle, avec ses bureaux sur la Seine, ses chroniqueurs et autres présentateurs, Direct la joue davantage à la cloud. Sa programmation, identique pour tous les utilisateurs, sera diffusée 24/7.

La chaîne s'appuie vraisemblablement sur les données collectées sur les utilisateurs Netflix, et les excellents algorithmes de la plateforme. Netflix ne précise exactement comment est constituée la grille de programmation. On ne saura donc pas si une équipe de curateurs humains intervient dans les choix de Direct.

Netflix explique simplement que sa chaîne permet de “découvrir les meilleurs contenus français, européens et internationaux, disponibles sur le service – de Family Business à La Casa de Papel, de The Crown à Unorthodox“. Bien sûr, malgré le lancement de Direct, il reste possible d'utiliser la plateforme comme vous le faisiez jusqu'à présent – la chaîne n'est qu'une option de visionnage supplémentaire.

Netflix Direct est disponible dès ce jeudi 5 novembre depuis la France. Début décembre, Direct sera accessible à tous les clients Netflix qui ont configuré leur plateforme en Français. La firme précise que le déploiement est progressif et qu'il est donc possible que vous ne disposiez pas de la fonctionnalité dès aujourd'hui.

Pour accéder à Direct, il suffit de vous rendre sur Netflix. Si la chaîne est disponible sur votre compte vous verrez un nouveau lien Direct à côté de votre avatar en haut à droite, ainsi que la chaîne mise en avant sur la page d'accueil.