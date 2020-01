Netflix : l’abonnement pas cher à 2,99 € sera-t-il disponible en France ?

Netflix teste en Inde un abonnement vraiment pas cher – il coûte l’équivalent de 2,99 € par mois. L’idée est de séduire les budgets serrés avec une offre uniquement smartphone et tablette, et d’endiguer par ricochet la concurrence d’Amazon Prime, Disney+ et des autres plateformes à venir. Peut-on espérer une offre similaire en France ?

Netflix a beau refuser certaines pratiques comme la diffusion de publicités aux abonnés payants, le spécialiste du streaming doit bien s’assurer de sa rentabilité . Bien sûr, Netflix mise d’abord sur la qualité de ses contenus et l’élaboration de films et séries dans les marchés où il est présent. Mais la firme de Los Gatos parie également sur une stratégie aussi ancienne que la révolution industrielle : la segmentation du marché par les prix.

Un service comme Netflix a en effet besoin de beaucoup d’argent. Il faut financer à coups de milliards de dollars toujours plus de créations originales de qualité, pour maintenir l’intérêt autour du service. Il faut donc faire en sorte de s’adresser au plus de monde possible, et tirer tant qu’à faire un revenu le plus haut possible de chaque utilisateur, en prenant en compte la propension de chacun à payer une certaine somme tous les mois.

Et puisque nous parlons d’une firme transnationale, il faut aussi penser aux différences importantes de moyens en fonction des pays. Jusqu’à présent, le développement de Netflix à l’international ne rencontrait pas de grande concurrence. Mais c’est en train de changer avec la montée en puissance d’Amazon Prime, et l’arrivée de Disney+ ou Hulu – en plus de plateformes propres à certains pays comme OCS en France.

Segmenter le marché

Netflix a donc tout intérêt à « segmenter », autrement dit découper la masse de ses clients en groupes. Et faire payer à chacun ce qu’il est prêt à payer. C’est la raison pour laquelle vous avez trois abonnements en France (7,99 €, 10,99€ et 13,99€ par mois). Avec en fonction du prix, une meilleure qualité, et un nombre de visionnages simultanés accru. C’est aussi la raison pour laquelle Netflix expérimente un abonnement encore moins cher dans certains pays dont l’Inde.

Outre l’Inde, Netflix a commencé à tester son abonnement pas cher en Malaisie. A en croire Hollywood Reporter, l’abonnement mobile only y coute un peu plus cher, autour de 4 euros. L’offre semble pour l’heure taillée surtout pour les marchés émergents. Mais elle pourrait tout à fait se frayer un chemin dans d’autres pays comme la France. En tout cas si on suit le raisonnement du PDG de Netflix Reed Hastings et d’autres cadres de l’entreprise.

« Si nous avons un contenu génial venu des quatre coins du monde, les gens sont prêts à payer pour cela… aux Etats-Unis l’abonnement au câble coûte 75 dollars. En Inde, c’est autour de 3 – 5 $. Aux Etats-Unis les gens paient 50 $ pour avoir accès à leur mobile. Les prix sont très bas en Inde, et le marché est très grand. C’est pourquoi notre abonnement à 199 roupies [2,99 € par mois, ndlr] est très compétitif« , estime Reed Hastings.

L’offre mobile only cartonne en Inde et en Malaisie

En Inde, Netflix teste également la stratégie de la rétention d’abonnés avec des réductions en fonction de la durée d’engagement qui peut aller jusqu’à 50% en cas d’engagement 12 mois. Et cette stratégie serait payante selon Hollywood Reporter, à plusieurs titres. Le blog cite Mihir Shah du cabinet d’analystes Media Partners Asia. Celle-ci estime que grâce à cet abonnement, Netflix va augmenter sa base d’abonnés de 50% sur 12 mois.

En prime, elle affirme que ces abonnés ne resteront pas toujours sur l’abonnement le moins cher : « nous pensons que l’abonnement mobile only servira d’entonnoir pour atteindre une cible de marché plus large, avec l’intention de leur vendre des abonnements plus chers ». Des analystes de Wall Street seraient du même avis, et suggèrent même une adaptation de cet abonnement mobile only à d’autres marchés – y compris non émergents.

En France, il faut attendre que la concurrence se densifie

Donc, pour répondre à la question de cet article, oui, cet abonnement moins cher peut tout à fait se retrouver à terme en France. Néanmoins, il semble qu’il faut pour cela que Netflix ait des raisons suffisamment fortes de le faire. En Inde, et en Asie, il faut bien voir que cette offre est un outil pour atteindre une masse d’abonnés et des revenus inaccessibles avec des offres telles qu’on les connait en France.

Lire également : Netflix a besoin d’une offre d’abonnement financée par la publicité, voici pourquoi

Néanmoins, chez nous, c’est peut-être la concurrence de Disney+ (1 euro moins cher que Netflix), Amazon Prime Video (2 euros moins cher que Netflix) et la perspective de l’arrivée d’autres services à des prix plus bas que ceux de Netflix qui pourraient convaincre le géant du streaming de déployer une offre du même type.

Source : Hollywood Reporter