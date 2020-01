Netflix dévoile la liste des 23 séries en cours de tournage, ou qui arrivent bientôt !

Netflix vient de lever le voile sur la liste complètes des séries en cours de production. Dans les mois à venir, des titres populaires comme Élite, The Crown, Stranger Things ou Umbrella Academy, feront leur grand retour dans le catalogue du service de streaming.

Netflix France a mis en ligne la liste des 23 séries actuellement en cours de préparation sur Twitter. Il s’agit, dans la plupart des cas, de nouvelles saisons de séries à succès. La plupart des saisons évoquées avaient déjà été confirmées il y a plusieurs mois. C’est notamment le cas de The Witcher saison 2 (la série d’heroïc fantasy pourrait même compter jusqu’à 7 saisons), Stranger Things saison 4 (probablement la dernière saison du show), ou de la dernière saison de Dark. Voici la liste complète des prochaines séries du catalogue Netflix :

Paradise Police saison 2

Élite saison 3

Ozark saison 3

The Witcher saison 2

La Casa de Papel Partie 4

Lucifer saison finale

On My Block saison 3

Kingdom saison 2

Love, Death & Robots saison 2

The Crown saison 4

Kaos

Big Mouth saisons 4,5 et 6

Stranger Things saison 4

Altered Carbon saison 2

Umbrella Academy saison 2

The Society saison 2

Formula 1 saison 2

Family Business saison 2

13 Reasons Why saison finale

Dynastie saison 3

DARK saison finale

How To Sell Drugs Online (Fast) saison 2

The Rain saison finale

Certaines séries ont déjà une date de sortie. Comme annoncé récemment, la troisième saison d’Élite sera mis en ligne dans le courant du mois mars, seulement quelques mois après l’excellente saison 2. La partie 4 de la Casa De Papel débarquera quant à elle le 4 avril prochain. Du reste, on s’attend à découvrir la saison finale de Lucifer et de 13 Reasons Why dans le courant de cette année.

Enfin, on table sur le retour de The Crown en fin d’année. On notera aussi l’arrivée d’une saison 2 pour Altered Carbon, plus de deux ans après la saison 1. Pour découvrir quelles sont les séries à voir absolument, on vous conseille de consulter notre top 10 des meilleures séries du catalogue Netflix. Quelle série de la liste attendez-vous le plus ? On attend votre avis dans les commentaires.