Netflix : la dernière mise à jour facilite la recherche de contenus dans “Ma Liste”

Netflix vient de déployer une nouvelle mise à jour, qui facilite notamment la navigation et la recherche de contenus sur l'application mobile et TV. On fait le point sur les nouveautés intégrées.

Depuis le début d'année 2023, Netflix a fait en sorte d'améliorer l'expérience utilisateur sur ses différents supports. Une manière comme une autre pour la plateforme de streaming de juguler comme elle le peut l'exode des abonnés. Et oui, rappelons que Netflix a perdu plus de 200 000 utilisateurs lors du premier trimestre 2022, une première en dix ans.

Depuis janvier 2023, la version iOS de Netflix a ainsi reçu quelques améliorations au niveau de l'interface, avec des transitions plus fluides entre les différents menus ou encore la prise en charge du retour haptique. Plus récemment, Netflix a enfin intégré la possibilité de personnaliser ses sous-titres, une fonctionnalité réclamée depuis des lustres par les utilisateurs.

Et en ce mardi 23 mai 2023, Netflix vient de déployer une nouvelle mise à jour à destination des versions Android et TV de son appli. Via cette MAJ, le géant du streaming facilite la recherche de contenus dans l'onglet Ma Liste, qui regroupe notamment vos films et séries en cours de visionnage (ou à voir).

Netflix facilite la recherche de contenus dans “Ma Liste”

Ainsi, les utilisateurs peuvent dorénavant profiter de nouveaux filtres, grâce auxquels ils peuvent trier leurs contenus selon :

la date de sortie

par ordre alphabétique

par catégorie (film et séries)

par date d'ajout à “Ma Liste”

Il est également possible de trier les titres selon deux autres options plutôt pratiques, à savoir “J'ai commencé” ou “Je n'ai pas commencé”. De fait, il est bien plus facile de faire le point entre vos séries/films en cours et ceux que vous n'avez pas encore regardé.

Rappelons que les utilisateurs ne bénéficiaient d'aucun filtre jusqu'alors pour trier leurs contenus enregistrés dans “Ma Liste”. En d'autres termes, ils n'avaient pas d'autres choix que de faire défiler les tuiles jusqu'à tomber sur le contenu recherché.

Par ailleurs et comme dit plus haut, la version TV profite de quelques ajouts également. Sur l'écran d'accueil, Netflix a ajouté une ligne Coming soon ou “A venir prochainement”. Ici, vous pourrez avoir un bref aperçu des séries et films à venir sur la plateforme, avec un court résumé et la date de sortie officielle (lorsqu'il y en a une).