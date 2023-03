Netflix intègre enfin une fonctionnalité réclamée depuis des lustres

Netflix vient enfin d'intégrer une fonctionnalité réclamée corps et âme par de nombreux utilisateurs : la possibilité de personnaliser les sous-titres.

Si Netflix vient tout juste de retirer discrètement la fonctionnalité Surprenez-moi, la plateforme de streaming compense cette perte avec l'ajout ce jeudi 9 mars 2023 d'un outil réclamé depuis longtemps par les utilisateurs.

Netflix permet enfin de personnaliser les sous-titres

En effet, il est enfin possible de personnaliser les sous-titres sur l'application TV du service de streaming. Jusqu'alors, cela était uniquement faisable sur la version Web de Netflix. Désormais, les utilisateurs peuvent modifier à loisir la taille, la couleur, le style mais aussi l'arrière-plan des sous-titres (en y ajoutant un fond coloré par exemple).

Il est possible d'opter pour trois tailles différentes, à savoir petit, moyen et grand. Pratique pour ceux qui sont loin de leur poste de TV ou qui éprouvent des difficultés pour lire les petits caractères. Par ailleurs, en plus de la couleur blanche classique, Netflix intègre donc trois nouvelles options de style avec des arrière-plans contrastés, pour mieux faire ressortir le texte : Light (texte noir et fond blanc), Drop Shadow (texte blanc/fond noir) et Contrast (texte jaune et fond noir).

Une mise à jour essentielle, et pourtant tardive

Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une mise à jour bienvenue, surtout quand on sait que la grande majorité des contenus Netflix est visionnée sur un téléviseur (plus de 70% si l'on en croit une étude publiée par la plateforme en 2018). Par ailleurs, un autre rapport réalisé en 2019 a démontré que 80% des utilisateurs américains préféraient regarder leurs séries et films Netflix avec des sous-titres, notamment pour compenser la mauvaise qualité audio proposée par la plateforme.

Dans le même temps, Netflix rattrape enfin son retard face à ses concurrents comme Disney+, HBO Max ou Amazon Prime Video, qui proposent tous des ajustements similaires au niveau des sous-titres.

Attention toutefois, il faut préciser que ces options de personnalisation ne sont pas disponibles pour certaines langues sur Netflix. En l'occurrence, il sera impossible d'en profiter en arabe, en hébreu, en japonais, en coréen, en mandarin, en roumain et en thaïlandais.

Pour rappel, le partage de compte payant sur Netflix pourrait débarquer en France dès mars 2023. Dans l'Hexagone, cette mesure pourrait se présenter sous la forme d'une option payante à hauteur de quelques euros et qui permettrait d'ajouter à la liste des utilisateurs autorisés sur votre compte jusqu'à deux personnes.