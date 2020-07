Netflix et Jean-Claude Van Damme travaillent sur un projet mystérieux

Netflix et Jean-Claude Van Damme vont travailler ensemble. La plate-forme de streaming a annoncé la chose dans un tweet cryptique. Pour le moment, aucun indice sur ce qui nous attend. Ce serait la deuxième collaboration de l’acteur belge avec une plate-forme de SVOD.

Jean-Claude Van Damme est de retour, mais sous quelle forme ? L’acteur mythique va en effet travailler avec Netflix. La plate-forme de SVOD l’a annoncé dans un tweet cryptique, où l’on peut voir la silhouette de l’acteur faire le grand écart sur son logo.

Pas plus d’information pour le moment. Netflix s’est en effet bien gardé d’annoncer quelque chose de concret, ce qui conduit les fans aux spéculations les plus folles. Certains y voient le teasing d’une série avec la star belge. D’autres encore l’annonce d’un film porté par les épaules musclées de l’acteur. Cela lui permettrait en effet de rebondir après quelques années à faire des Direct to DVD sans grande saveur.

Ce tweet pourrait également signifier l’arrivée de sa filmographie sur la plate-forme. Quoi de mieux que la présence de Kickboxer, de Bloodsport ou encore de Full Contact pour attirer les fans de films de castagne de la fin des années 80 ?

« J’adore les films de Jean-Claude Van Damme, dans vingt, trente ans, il n’y en aura plus »

Ce ne serait pas la première fois que Jean-Claude Van Damme collaborerait avec une plate-forme de vidéo en streaming. En 2017, il avait en effet porté la série Jean-Claude Van Johnson pour Amazon Prime. Cette série nous racontait l’histoire de l’acteur pour qui la carrière n’était qu’une couverture pour son vrai travail d’agent secret. Néanmoins, elle avait été abandonnée au bout d’une saison seulement. Depuis, Jean-Claude Van Damme n’a pas retravaillé pour une plate-forme du genre. Ce retour chez Netflix pourrait-il être son renouveau, lui qui fête ses 60 ans cette année ?

En tout cas, nous avons hâte de voir ce que Netflix et JCVD nous réservent. Et vous, qu’attendez-vous de cette collaboration ? Espérez-vous un contenu original ou une apparition de ses anciens films sur Netflix ? D’ailleurs, quel est votre Jean-Claude Van Damme préféré ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires !