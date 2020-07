Netflix a annoncé une nouvelle série pour sa plate-forme : La Révolution. Il s’agit ici d’une production 100% française qui s’intéressera, vous vous en doutez, à la révolution débutée en 1789. Cependant, la série n’aura pas vocation à être historique, puisqu’elle plongera en réalité à pied joins dans le fantastique.

Quoi de mieux qu’un 14 juillet pour annoncer une série qui aura pour thème la révolution française ? Netflix a dévoilé sa nouvelle création, nommée La Révolution, à travers un teaser cryptique. On peut y lire « Pouvoir au 99%. Mort au 1% » alors que la tête d’un homme au sang bleu (expression consacrée à la noblesse) est brandie.

Il ne s’agira pas d’une série purement historique, prévient Netflix, puisqu’elle plongera la tête la première dans le fantastique. Elle racontera l’histoire de Joseph Guillotin, célèbre pour sa guillotine, qui découvre en 1787 qu’un virus nommé le sang bleu se répand parmi la noblesse. Cette maladie oblige les aristocrates à s’en prendre au peuple. Un événement qui aurait conduit ce dernier à se soulever. Une révolution revisitée à la sauce pandémie qui attise notre curiosité.

La série a été écrite par Aurélien Molas et Gaïa Guasti (Une île) et arrivera en octobre prochain sur la plate-forme. Elle comptera huit épisodes de 50 minutes et pour le moment, on ne sait pas si ce sera une mini-série ou s’il s’agira là d’une première saison.

Netflix n’en est pas à sa première série française

Depuis sont arrivée dans l’hexagone, Netflix produit du contenu en France avec plus ou moins de succès. Marseille, avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel, a été la première série estampillée Netflix en 2016. Elle n’a pas convaincu et a été annulée au bout de deux saisons, mais a permis un essor de la fiction française sur la plate-forme.

Depuis, des séries comme Marianne, Le Bazar de la Charité ou encore Mortel ont été produites. En plus de fictions, Netflix a créé des séries documentaires, comme Grégory qui a connu un immense succès en 2019. La Révolution sera la création hexagonale la plus ambitieuse de la plate-forme à ce jour.

Et vous, êtes-vous intrigué par cette nouvelle série de Netflix ? Allez-vous regarder cette série dès sa sortie ? Dites-le-nous dans les commentaires !