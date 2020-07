Netflix est maintenant disponible sur Google Nest Hub et Nest Hub Max. Les utilisateurs des deux écrans connectés de la firme de Mountain View pourront désormais bingewatcher leur série préférée sur un support supplémentaire.

Netflix, la plateforme de streaming qui représentait à elle seule le quart du trafic français en 2019, débarque sur les Google Nest Hub et Nest Hub Max. Dès ce mardi 21 juillet 2020, les utilisateurs pourront relier leur compte Netflix via l’application Google Home pour regarder leur série préférée sur les deux écrans connectés du géant du web.

Du côté de la navigation, il sera possible de commander par la voix grâce au Google Assistant, ou alors de parcourir les catégories et sous-catégories de Netflix via les écrans tactiles. « Vous pourrez lancer des films, des séries, des documentaires sur Netflix grâce aux commandes vocales. Dites simplement « Hey Google, joue la Casa de Papel » pour lancer le streaming immédiatement », écrit Google dans son communiqué. En outre, Google profite de la caméra du Nest Hub Max pour intégrer une commande gestuelle. Il suffit de regarder l’objectif et de lever la main pour mettre sur pause ou reprendre la lecture du contenu.

Google creuse l’écart avec la concurrence

En ajoutant Netflix aux applications compatibles avec les Nest Hub et les Nest Hub Max, Google prend une sérieuse avance sur ses concurrents, et notamment Amazon et son Echo Show. À l’heure actuelle, Google est le seul constructeur à proposer des écrans connectés qui prennent en charge Netflix, YouTube, Google Duo, Google Meet et Google Photos. Le tout propulsé par Google Assistant, qui reste pour l’instant le meilleur assistant vocal du marché. Il est certain qu’Amazon parviendra à intégrer Netflix tôt ou tard, peut-être sur le Echo Show 2.

Source : Communiqué Google