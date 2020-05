Google met à jour l’interface des écrans connectés Nest Hub et ceux de marque tierces sous Google Assistant. La nouvelle interface simplifie le contrôle d’objets connectés comme les aspirateurs, serrures et volets. Et ajoute un statut pour les ampoules connectées.

Les Google Nest Hub, Nest Hub Max, et autres écrans connectés de marque tierces sont en train de bénéficier d’une nouvelle mise à jour de leur interface. Celle-ci a pour but de simplifier le contrôle de vos objets connectés. Les écrans connectés sont une déclinaison des enceintes Google Home. Elles permettent en plus des commandes vocales de bénéficier d’une interface graphique, et d’afficher des contenus comme les photos et vidéos YouTube.

La première grosse amélioration, c’est la présence d’un nouveau statut pour les lampes connectées sur la page d’accueil. L’icône sera jaune lorsque la lampe est allumée et grise lorsqu’elle est éteinte. Seules les lampes Philips Hue et Lifx prennent néanmoins en charge cette fonctionnalité. Il devient également possible de déverrouiller des serrures directement depuis l’écran d’accueil. De nouveaux contrôles font également leur apparition pour les produits comme les aspirateurs, ventilateurs et volets roulants.

Par exemple dans le cas d’un ventilateur, il devient possible d’ajuster la puissance du flux d’air depuis l’écran connecté. Les volets sont également plus pratiques à fermer et ouvrir avec la nouvelle interface. Enfin, la mise à jour apporte la prise en charge des Nvidia Shield. Si vous en possédez une vous pourrez l’éteindre, l’allumer, ajuster le volume et la lecture directement depuis votre écran connecté alors que jusqu’à présent, il était seulement possible d’y caster des contenus depuis vos appareils connectés Google Assistant.

La mise à jour est en cours de déploiement mondial. Si vous ne remarquez encore rien rien sur votre Google Nest Hub, il suffit de s’armer d’un peu de patience – la mise à jour devrait arriver d’ici quelques jours. Que pensez-vous de votre écran connecté ? Partagez votre retour dans les commentaires.

Source : Android Central