Netflix va disparaître des consoles Nintendo 3DS et Wii U le 30 juin 2021

Netflix ne fonctionnera plus sur les consoles Nintendo 3DS et Wii U dès le 30 juin 2021. Le constructeur nippon vient en effet d'annoncer la disparition de l'application de streaming sur ses deux anciennes consoles. L'application a déjà disparu du Nintendo eShop.

Il y a quelques mois, Nintendo a annoncé la mort de la 3DS. En septembre dernier, le fabricant japonais a officiellement mis un terme à la production de la console portable, écoulée à 75.87 millions d'exemplaires dans le monde. De son côté, la Wii U a été déclarée morte dès 2017 lors du lancement de la Nintendo Switch. Échec commercial et critique, la console de Nintendo n'est plus produite depuis le mois de février 2017.

Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que Nintendo ait finalement décidé d'abandonner l'application Netflix des deux consoles. “À partir du 31 décembre 2020, les nouveaux utilisateurs ne pourront plus télécharger l'application Netflix à partir du Nintendo eShop sur leur console Wii U. L'application pourra être téléchargée à nouveau sur les systèmes Wii U sur lesquels elle avait déjà été téléchargée, et Netflix sera utilisable jusqu'au 30 juin 2021” détaille Nintendo sur son site web officielle.

Et toujours pas d'application Netflix pour les Nintendo Switch

Depuis quelques jours, l'application Netflix, proposée depuis 2012, a donc disparu de la boutique d'app de Nintendo. Le service de streaming sera utilisable sur les Nintendo 3DS et Wii U pendant quelques mois. Une fois cette date révolue, il ne sera plus possible de regarder les films et séries du catalogue Netflix en s'appuyant sur les deux consoles.

De nos jours, Nintendo mise tout sur les Nintendo Switch et Switch Lite, dont le succès est retentissant dans le monde. Mais étrangement, il n'existe pas encore d'application Netflix pour les deux consoles. En 2018, Netflix expliquait que “Nintendo était très concentré au lancement sur l'aspect gaming et non sur l'aspect vidéo, qui n'était pas une priorité pour eux”. Quelques mois plus tard, Reginald Fils-Aimé, président de Nintendo of America, affirmait que des négociations étaient en cours pour proposer des plateformes de streaming vidéo comme Netflix et YouTube sur la Switch. On croise les doigts.