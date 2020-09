Nintendo annonce la mort de la 3DS, la console portable lancée en 2011

Nintendo vient d'annoncer la mort de la 3DS. Le constructeur japonais a officiellement cessé la production de la console portable, près de 10 ans après sa sortie sur le marché. Lancée en 2011, la Nintendo 3DS s'est écoulée à 75.87 millions d'exemplaires dans le monde. Aujourd'hui, elle a été remplacée par les très populaires Nintendo Switch et Switch Lite.

Sur son site web officiel, Nintendo vient d'annoncer l'arrêt définitif de la production de la Nintendo 3DS. “La production des consoles de la famille Nintendo 3DS a cessé” avertit sobrement le géant du jeu vidéo. Ce n'est pas une surprise : aucun jeu compatible avec la 3DS n'est sorti sur le marché depuis près de 2 ans.

Comment la Switch a précipité la mort de la Nintendo 3DS ?

La Nintendo 3DS est sortie en Europe en mars 2011. Malgré des jeux populaires comme Pilotwings Resort, Steel Diver ou encore Nintendogs + Cats, et son système de 3D stéréoscopique innovant, la console portable a rencontré un succès mitigé. La 3DS n'a d'ailleurs jamais atteint le succès de la Nintendo DS (154,02 millions de consoles écoulées) ou de la GameBoy (118.69 millions de ventes).

Sur sa route, la 3DS a en effet trouvé un concurrent de taille : le smartphone. Face au développement du jeu vidéo sur gaming, la console de Nintendo a rapidement périclité en dépit des multiples itérations proposées par la marque (New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS et New Nintendo 2DS XL). Avec ces différentes déclinaisons, le géant japonais testait à chaque fois une nouvelle formule pour séduire les joueurs.

Après plusieurs années d'échec, Nintendo a finalement lancé la Nintendo Switch, une console hybride qui combine console de salon et console portable. Le succès a été immédiat avec 55,77 millions de Switch écoulées dans le monde, reléguant la 3DS essoufflée au second plan. Ensuite, Nintendo a commercialisé la Nintendo Switch Lite, une console portable moins chère que la Switch. L'arrivée de la console a précipité l'abandon de la 3DS, désormais désuète et dépassée. Regrettez-vous l'abandon de la production ? Jouez-vous encore avec votre console 3DS ? On attend votre avis dans les commentaires.