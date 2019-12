Netflix dévoile les films et séries les plus regardés en France en 2019

Netflix vient de dévoiler les séries et films les plus regardés en France en 2019. The Witcher confirme son énorme carton. La saison 1 occupe la deuxième place du top 10 des séries les plus suivies cette année, et ce, moins de deux semaines après sa sortie.

Séries, films, documentaires, qu’avez vous regardé sur Netflix en 2019 ? L’heure est au bilan. La plateforme vient de dévoiler ses contenus qui ont été les plus populaires en France cette année. Quatre top 10 différents sont proposés par Netflix : celui des séries, des films, des documentaires mais aussi des meilleurs contenus toutes catégories confondues. On y retrouve des valeurs sûres comme La Casa de Papel dont la saison 3 se hisse au sommet des séries les plus suivies mais aussi du top 10 toutes catégories confondues.

La saison 3 Stranger Things en ce qui le concerne arrive en 5e position dans le top des séries et en 6e position dans le classement général. The Witcher, la nouvelle sensation de cette fin d’année est en deuxième position sur les deux tableaux, une performance très louable sachant que la série n’est disponible sur Netflix que depuis le 18 décembre.

Top 10 des séries les plus regardées sur Netflix en 2019

La Casa de Papel, saison 3 The Witcher, saison 1 Sex Education Umbrella Academy Stranger Things 3 You, saison2 Elite, saison S2 Family Business Comment élever un super-héros 13 Reasons Why, saison 3

Top 10 des films les plus regardées sur Netflix en 2019

6 Underground Triple Frontière Banlieusards The Irishman Klaus The Perfect Date Isn’t it Romantic Tall Girl Murder Mystery Fallin Inn Love

Les 10 documentaires les plus suivis en 2019

Notre planète Grégory Nerkfeu : Les étoiles vagabondes Antoine Griezman, Champion du monde Homeoming : un film de Beyoncé Don’t F**k with cats : un tueur trop viral Travis Scott : look mum, can fly FYRE : le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu Formula 1 : Pilotes de leur destin Les derniers tsars

Le top 10 Netflix de 2019, toutes catégories confondues

La Casa de Papel, saison 3 The Witcher, saison 1 6 Underground Sex Education Umbrella Academy Stranger Things 3 You, saison2 Triple Frontière Elite, saison S2 Family Business

Voilà pour les top 2019 des films, séries et documentaires les plus regardés sur Netflix. Vous avez des coups de cœur qui ne figurent pas sur la liste ? N’hésitez pas à les partager en commentaires.

Source : Netflix France