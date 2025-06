Attention à la station essence, ces escrocs ont une méthode infaillible pour voler votre carte bancaire pendant que vous faites le plein

Les autorités ont découvert comment des malfrats parviennent à récupérer en secret les données de votre carte bancaire à la station essence. Leur méthode est d'autant plus redoutable qu'elle passe totalement inaperçue.

En voiture, on ne pense pas à toutes ces arnaques qui pullulent sur Internet et qui cherchent uniquement à dérober nos coordonnées bancaire pour vider notre compte. On roule, on s'arrête faire de l'essence, on repart et c'est tout. Vous nous voyez venir : si l'on vous parle de ça, c'est que même cette situation banale devient dangereuse pour nos finances. Il ne s'agit pas d'une nouvelle arnaque au télépéage, mais de quelque chose de tout aussi vicieux.

Début juin, la brigade des fraudes aux moyens de paiement (BFMP) est alertée. Le groupement d’intérêt économique Carte Bancaire, qui surveille les transaction effectuées par ce biais, a détecté quelque chose de suspect au niveau d'une station essence de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Les enquêteurs vont sur place et ce qu'ils découvrent fait froid dans le dos.

Faire le plein met votre carte bancaire en danger maintenant, la faute à ces arnaqueurs

Dans le terminal de paiement des pompes, il y a un skimmer, un petit appareil qui enregistre les informations de la carte bancaire et les transmet aux malfrats en temps réel. En résumé : les numéros de votre carte ainsi que son code secret sont récupérés par des personnes mal intentionnées alors que vous êtes juste en train de faire de l'essence. Ces dernières effectuent alors des retraits sur votre compte depuis des distributeurs situés ici en Espagne.

Le BFMP a rapidement remonté la piste du réseau criminel. Les autorités ont fini par interpeler 4 hommes de nationalité roumaine, âgés de 43 à 56 ans, à Paray-Vieille-Poste dans l’Essonne. Lors des perquisitions à leurs domiciles, elles saisissent du matériel de skimming et environ 9 000 € en liquide.

On ignore encore si d'autres stations essence sont concernées, ni à combien s'élève les sommes dérobées de la sorte, précise Le Parisien. Notez que vous ne pouvez rien faire à votre niveau pour éviter l'arnaque puisque le skimmer est invisible à l’œil nu. La seule possibilité est de surveiller votre compte bancaire après avoir fait de l'essence et de signaler tous mouvements suspects à votre banque.