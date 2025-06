L’iPhone 14 Pro Max est à un prix fou, juste avant les soldes d’été !

Plus que quelques jours avant le début des soldes, mais pas besoin d'attendre si vous recherchez un iPhone 14 Pro Max à un bon prix. Il coûte en ce moment moins de la moitié de son prix de lancement.

Bien qu'il ait été lancé il y a près de trois ans, l'iPhone 14 Pro Max n'a rien perdu de ses qualités en 2025. C'est un modèle performant dans tous les domaines et qui recevra les mises à jour d'iOS pendant plusieurs années encore. Alors que son prix de départ état de 1479 €, vous pouvez l'acheter en ce moment à moins de 700 €.

Cette offre est à retrouver chez Certideal, le spécialiste français du reconditionné. Ce dernier s'engage à fournir des iPhone 100% fonctionnels et authentiques à des prix imbattables.

iPhone 14 Pro Max : plus de 50% de réduction chez Certideal

L'iPhone 14 Pro Max avec 128 Go de stockage est ainsi affiché à 696,99 € au lieu de 1479 €. Mais Certideal va encore plus loin grâce à une offre des pré-soldes d'été, sachant que l'événement démarre le 25 juin 2025. Avec le code promo VP15, vous profitez d'une réduction supplémentaire de 15 €, ce qui ramène le prix du smartphone à 681,99 €. Cela représente 54% de réduction par rapport au prix initial.

La version 256 Go est aussi en promotion pour ceux qui veulent plus de stockage. Elle vous coûtera seulement 42 € de plus. Avec le code promo VP15, l'iPhone 14 Pro Max 256 Go est à 723 € au lieu de 1609 €. Notez que pour les deux capacités de stockage, vous avez le choix entre les grades correct, très bon état, parfait état et premium (quasi neuf).

On termine avec les caractéristiques. S'il n'est plus tout jeune, l'iPhone 14 Pro Max que nous avons eu le plaisir de tester reste l'un des meilleurs smartphones en 2025. Il arbore un design plus consensuel, avec notamment la pilule dynamique qui remplace l'ancienne encoche. Son processeur Apple A16 Bionic offre toujours d'excellentes performances. De quoi profiter d'une expérience fluide.

Enfin, la partie photo assure des prises de qualité, de jour comme de nuit. L'iPhone 14 Pro Max est compatible avec les dernières mises à jour d'iOS et devrait les recevoir encore pendant au moins 3 ans.