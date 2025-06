Avant l’arrivée du Prime Day, Amazon Music Unlimited est gratuit pendant 4 mois

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui souhaitent tester Amazon Music Unlimited ! Avant l'arrivée de son Prime Day, Amazon propose d'essayer gratuitement son service de streaming musical pendant 4 mois.

Comme vous le savez probablement, Amazon a récemment officialisé les dates du Prime Day 2025. À quelques semaines de son événement commercial, le célèbre site marchand propose à ses nouveaux clients Prime résidant en France métropolitaine de tester gratuitement le service de streaming musical Amazon Music Unlimited pendant une durée de 4 mois.

En revanche, celles et ceux qui n'ont pas Amazon Prime peuvent également essayer gratuitement Amazon Music Unlimited, mais pendant une période de 3 mois. Au terme de l'offre de gratuité, un prélèvement mensuel de 10,99 euros lié à la formule dite “Individuelle” sera effectué. Mais comme il s'agit d'une offre sans engagement, l'abonnement en question pourra être annulé sans frais et à tout moment.

Si la formule Individuelle ne vous convient pas, sachez que la formule Famille de Music Unlimited est aussi offerte pendant 4 mois. Cette formule est beaucoup plus intéressante car il est possible d'ajouter 6 comptes sur autant d'appareils différents. À la fin de des 4 mois, et sans annulation de votre part, vous serez prélevé d'un montant mensuel de 17,99 euros.

Pour rappel ou à titre d'information, Amazon Music Unlimited est une plateforme de streaming qui permet d'accéder, entre autres, à des millions de titres sans publicité et à la demande, à des podcasts sans publicité, et à plus de 850 000 livres audio. Enfin, il faut savoir que l'offre gratuite Amazon Music Unlimited (individuelle ou famille) prend fin le 14 juillet 2025. Si vous souscrivez à l'une des deux formules le 13 juillet, vous pourrez donc en profiter jusqu'au 13 novembre prochain.