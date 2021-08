Netflix est désormais compatible avec l’audio spatial sur iPhone et iPad

Netflix prend désormais en charge l'audio spatial sur iPhone et iPad. Actuellement en cours de déploiement, cette technologie basée sur le Dolby Atmos, et développée par Apple, permet de créer une spatialisation virtuelle et de restituer une ambiance sonore de façon immersive grâce à des algorithmes.

Dans un communiqué adressé à nos confrères de 9to5Mac, Netflix a finalement annoncé officiellement le déploiement de l'audio spatial (ou Spatial Audio) sur tous les terminaux tournant sous iOS 14 ou une version beta d'iOS 15.

Il y a quelques mois, une rumeur était déjà venue prophétiser l'arrivée de la prise en charge sur Netflix. Le géant du streaming avait formellement démenti les bruits de couloir relayés sur la toile. Finalement, les rumeurs se sont avérées.

Sur le même sujet : Netflix teste une interface inspirée d’Instagram sur Android et iOS

Comment activer l'audio spatial sur Netflix avec iPhone ou iPad ?

Pour ceux qui ne connaissent pas, l'audio spatial est une technologie de spatialisation du son basée sur le Dolby Atmos. Déjà proposée sur Apple TV+ et sur Apple Music, cette technologie conçue par Apple permet créer une spatialisation virtuelle quand vous regardez une série ou un film.

Les algorithmes d'Apple s'adaptent en temps réel afin de donner l'impression au spectateur qu'il se trouve au milieu de la pièce avec les personnages de sa série ou de son film. D'après la firme de Cupertino, l'audio spatial permet de “jouer des sons pratiquement n'importe où dans l'espace, créant une expérience sonore immersive”.

Attention, pour en profiter vous devez absolument utiliser un casque AirPods Max ou une paire d'écouteurs AirPods Pro. Une fois le casque ou les écouteurs posés sur vos oreilles et l'application Netflix ouverte, vous devrez activer l'audio spatial en vous rendant dans le centre de contrôle de votre iPhone ou de votre iPad.

Si la mise à jour est déjà disponible sur votre appareil, une icône Netflix apparait sur la gauche. Pour activer l'option, cliquez tout simplement sur “Convertir en stéréo Spatial”. Cette fonctionnalité est apparue récemment sur notre iPhone 12 Pro Max sur iOS 15. Pour en profiter dès que possible, on vous conseille de mettre à jour votre application Netflix.

Source: 9to5Mac