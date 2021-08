Nestflix : cette parodie de Netflix recense tous les films et séries extraits de vraies œuvres

Nestflix, une plateforme d’un tout nouveau genre, se propose de retrouver tous les films et séries fictifs créés spécialement pour une véritable œuvre cinématographique. Itchy et Scratchy, Horsin’ Around… S’il ne permet pas de visionner tous ces extraits parodiques, le site est un joli pied de nez aux services de streaming classiques.

Imaginez entrer dans un univers parallèle où toutes les séries et films que vous connaissez sont remplacés par des séries et films provenant de ces séries et films. Ce n’est pas très clair ? Expliquons plutôt la chose comme ceci : Nestflix est à Netflix ce qu’Inception est aux rêves. Comme une sorte de poupée russe, Nestflix recense toutes les œuvres cinématographiques créées spécialement pour… une série ou un film.

En d’autres termes, plutôt que de proposer Simpson dans son catalogue, le service propose Itchy et Scratchy. Et c’est loin d’être la seule option. Le site recense de nombreuses, très nombreuses œuvres parodiques (ou non) tirées de véritables métrages. Comme elle se décrit elle-même, Nestflix est ainsi « la plateforme pour vos films et émissions imbriquées préférés ». Créée par la web designer Lynn Fisher, celle-ci réussit son véritable coup de maître en copiant à la quasi-perfection son inspiration première — à savoir Netflix.

Un Netflix des films et séries fictifs

En effet, on retrouve tous les éléments essentiels présents sur toutes les plateformes de streaming populaires. La présentation est similaire à celle de Netflix, il est possible de chercher son contenu favori, et la page dédiée fournit même tout un tas d’informations relatives. On retrouve ainsi le film ou la série dont est tiré le faux contenu, le casting (par exemple, Bojack Horseman qui joue dans Horsin' Around) et les dates de diffusion. Lynn Fischer s’est même amusée à ajouter une fausse page de profil, qui vous remercie simplement pour votre visite.

Seul regret, il ne semble pas possible de visionner ces émissions. Très certainement pour une raison de droits d’auteurs, la plateforme se contente d’afficher quelques captures d’écrans de l’œuvre concernée. Sans oublier de proposer des contenus similaires, histoire de passer des heures et des heures à fouiller dans l’immense catalogue. Si toutefois vous ne trouvez pas votre bonheur, sachez que le site est collaboratif : tout le monde peut ajouter son propre film ou sa propre série fictive.

