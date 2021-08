Peacock : ce rival gratuit de Netflix et Disney+ arrive en France

Peacock arrive en France ! Plus d'un an après son lancement aux Etats-unis, le service de streaming de NBCUniversal s'apprête à faire une entrée remarquée dans l'Hexagone afin de concurrencer des géants comme Netflix et Disney+. Entièrement financé par la publicité, le service devrait proposer une offre 100% gratuite.

En décembre 2019, NBCUniversal a annoncé l'arrivée de son propre service de streaming : Peacock. Arrivée aux Etats-Unis en avril 2020, la plateforme de streaming rivale de Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ permet d'accéder à 15 000 heures de contenu, dont des séries comme Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine et The Good Place et à la plupart des films et shows à succès produits par NBC (Brokeback Mountain, Mamma Mia!, Retour vers le Futur…).

D'après les informations obtenues par Bloomberg, NBCUniversal s'apprête à proposer Peacock dans de nombreux autres marchés, dont la France, l'Amérique latine, l'Australie et l'Asie. Selon le média, d'autres pays, dont le nom est encore inconnu, sont au programme des studios.

Le service de streaming gratuit Peacock s'apprête à débarquer en France

Dans certains pays, Peacock sera intégré à une offre globale intitulée SkyShowtime. Dans le cadre d'un partenariat d'envergure entre Comcast Corp. et ViacomCBS Inc., cette offre comprendra tous les contenus des “des émissions provenant des studios et des canaux des deux sociétés”, y compris leurs services de streaming respectifs, Peacock et Paramount+, avance Bloomberg.

Plusieurs pays européens auront droit à ce service, qui s'annonce plutôt complet. Ce n'est malheureusement pas le cas de la France. Dans l'Hexagone, la chronologie des médias a visiblement contraint les deux firmes américaines à rebrousser chemin. Les Français devront se contenter de Peacock.

Pour rappel, Peacock est une service de streaming basé sur un modèle freemium. Concrètement, les utilisateurs peuvent accéder gratuitement à une partie des contenus, moyennant une pause de 5 minutes de publicités toutes les heures. Pour se débarrasser des annonces publicitaires intempestives, il faudra opter pour un abonnement payant à 4,99€ par mois.

Peacock proposera aussi un abonnement premium à 9,99€ par mois. Cette offre permet d'accéder à des retransmissions de programmes sportifs en direct. Pour l'heure, on ignore si ces tarifs seront appliqués en France. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

