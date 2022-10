Netflix : le nombre d’abonnés repart enfin à la hausse grâce aux drama coréens

Après un début d’année chaotique, Netflix commence enfin à remonter la pente. Le géant du streaming a annoncé une augmentation importante de son nombre d’abonnés, ce qui a évidemment ravi les investisseurs.

2022 aura été une année noire pour Netflix, qui a enregistré en début d’année sa première baisse du nombre d’abonnés en 10 ans. Au total, l’entreprise avait fini par perdre plus d’un million d’abonnés au cours de l’été, notamment car un grand nombre d’utilisateurs avaient déclaré qu’ils ne renouvelleraient pas leur abonnement. En cause, les hausses de prix successives, mais aussi le manque de contenu pertinent sur la plateforme de vidéo à la demande.

Cependant, Netflix n’a pas dit son dernier mot. Le cours de l’action de la société a grimpé de plus de 14 % mardi après la clôture de la séance, après que Netflix a annoncé des résultats supérieurs aux attentes des analystes. En effet, le géant du streaming a déclaré avoir enregistré une hausse de 2,41 millions d'abonnés nets dans le monde, soit plus du double de ce que la société avait prévu il y a un trimestre.

Les séries coréennes sauvent la croissance de Netflix

Netflix attribue la croissance de ce trimestre aux « grands succès de la télévision et du cinéma », comme Monster : The Jeffrey Dahmer Story et Purple Hearts. Cependant, il semble que cette hausse du nombre d’abonnés soit surtout due aux récentes séries coréennes qui sont arrivées sur la plateforme.

En effet, Ted Sarandos, co-directeur général de Netflix, a mentionné lors d’une de la conférence téléphonique la force des séries coréennes et a déclaré que la société s'appuie de plus en plus sur des programmes qui ne sont pas réalisés en anglais. Les abonnés Netflix ont notamment récemment pu découvrir Extraordinary Attorney Woo, qui a déjà accumulé 402 millions d’heures de visionnage grâce à l’incroyable performance de l’actrice principale Park Eun-bin.

Au cours des prochains mois, Netflix espère également convaincre de nouveaux clients grâce à son nouveau forfait moins cher à seulement 5,99 euros, mais ce dernier sera truffé de publicités. Netflix compte également vous faire payer si vous utilisez le compte d’un ami dès l’année prochaine, ce qui pourrait bien lui permettre d’enregistrer des bénéfices records.