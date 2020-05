Netflix continue de brider la qualité des vidéos, les abonnés sont en colère !

Netflix continue de brider la qualité des vidéos en Europe malgré la fin progressive du confinement. Les précautions mises en place pour éviter de surcharger les réseaux devaient pourtant prendre fin il y a plusieurs semaines. Les abonnés Premium du service commencent d’ailleurs à perdre patience.

Fin mars, Netflix a accepté de réduire le bitrate de ses vidéos en Europe afin d’éviter la saturation des réseaux, surchargés par le télétravail. Concrètement, le service de VOD s’est engagé à augmenter la compression de ses contenus pendant une période de 30 jours. En clair, la définition reste la même mais la qualité d’image a baissé. Plus de 55 jours après l’annonce, Netflix continue pourtant de brider la qualité des séries et des films de son catalogue.

Les abonnés demandent à Netflix de ne plus brider la qualité des vidéos

D’après nos confrères de Variety, la situation commence à agacer les abonnés Netflix, notamment ceux qui ont opté pour un abonnement Premium à 15,99 euros par mois. L’offre permet de regarder en HD ou en Ultra HD. Les clients de cet abonnement haut de gamme s’estiment lésés par les mesures prises par Netflix.

D’après les témoignages relayées par Variety, ce sont surtout les abonnés Premium équipés de téléviseurs haut de gamme OLED ou 4K qui remarquent la différence. « C’est évident quand on regarde sur une TV OLED 65 pouces. Certaines vidéos sont horribles … Pendant ce temps, ils continuent de facturer des tarifs normaux » se plaint un abonné. Pour certaines vidéos en 4K, le débit serait passé de 15,25 Mb/s à 7,5 Mb/s, précise le témoignage.

« Je paie pour un abonnement 4k et j’en ai pas pour mon argent … À ce jour, la plupart des pays européens ont assoupli leurs quarantaines, alors peut-être qu’il est temps de ne plus se foutre des abonnés » tacle un internaute sur Reddit. En réaction aux mesures de déconfinement, Canal+ a d’ailleurs annoncé le retour de la 4K et du HD 1080p. Sur Twitter, de nombreux internautes demandent ainsi à Netflix de lever les mesures de précaution.

Face à la grogne des abonnés, Netflix a rapidement publié un communiqué. « Au fur et à mesure que les conditions du réseau s’amélioreront, nous commencerons à lever les plafonds de débit que nous avons introduits en mars pays par pays. Au cours des deux derniers mois, nous avons multiplié par quatre la capacité normale du service pour faire face à l’augmentation de la demande et contribuer à maintenir la qualité de notre service aux abonnés » explique Netflix. Pour l’heure, on ignore donc quand tout rentrera dans l’ordre.

