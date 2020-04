Netflix ne peut pas doubler en VF certaines séries et films en raison du coronavirus

Le coronavirus pose problème à Netflix. En effet, en raison de la crise sanitaire actuelle, la plateforme de streaming n’est plus en mesure de fournir des doublages français à ses films et séries les plus récents. L’explication ? Tous les studios de doublages sont fermés pendant le confinement.

Netflix accompagne probablement les journées de nombreux Français, qui après une bonne journée de travail ou pour passer le temps, aiment se plonger par exemple dans la saison 4 de la Casa De Papel. Un attrait de nos concitoyens pour les plateformes de streaming confirmé par Hadopi. D’après son dernier baromètre sur la consommation des biens culturels dématérialisés, les Français sont 63 % à préférer Netflix et Disney+ aux sites pirates.

Seulement, certains d’entre vous ont peut-être récemment constaté l’absence de doublages en français sur les contenus les plus récents. Seuls les sous-titres en français sont disponibles. Netflix France vient de donner une explication officielle sur Twitter : « La sécurité de nos partenaires est prioritaire. Avec le contexte actuel, les sociétés qui s’occupent du doublage en version française sont fermées. C’est pourquoi on préfère te proposer les épisodes avec les sous-titres français plutôt que rien du tout », déclare la branche française de Netflix.

La VF pas avant le 11 mai 2020

Si vous êtes allergiques aux sous-titres et aux versions originales, il faudra prendre un peu son mal en patience. Le doublage français sera ajouté sur les séries et les films concernés dès que la situation sanitaire permettra aux studios de doublage d’ouvrir leurs portes à nouveau. Logiquement, les utilisateurs français devront donc attendre jusqu’au 11 mai et au delà (si l’on prend en compte le temps nécessaire pour réaliser les doublages), date du déconfinement actuellement fixée par le gouvernement.

Ces explications fournies de Netflix appuient les témoignages de nombreux doubleurs, au chômage contraints et forcés comme beaucoup de Français. C’est le cas par exemple de Donald Reignoux, une voix bien connue des joueuses et joueurs français. L’interprète de Peter Parker dans le dernier jeu Spiderman sur PS4 ou de l’androïde Connor dans Detroit : Become Human racontait récemment lors d’un live sur Twitch ne pas pouvoir travailler pour l’instant.

