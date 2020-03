Netflix : les Pixel 4, OnePlus 7T et Oppo Find X2 sont officiellement compatibles HDR

Sur la page de son support, Netflix a ajouté 3 modèles de smartphones prenant en charge la diffusion en HDR. Les Pixel 4, OnePlus 7T et Oppo Find X2 peuvent désormais streamer les vidéos de la plateforme en profitant d’une meilleure luminosité et d’un niveau de contraste plus élevé.

Avant même leur lancement, les Pixel 4 et Pixel 4 XL avaient été tous deux annoncés comme étant compatibles avec la norme HDR. Cependant, Netflix les avait quasi immédiatement retirés de son listing, et c’est seulement aujourd’hui qu’ils viennent d’être réintégrés. En réalité, les deux appareils ont toujours pris en charge le HDR, mais Netflix ne les avait pas toujours ajoutés à sa liste officielle depuis septembre dernier. Un oubli de la part de la plateforme de SVoD, probablement.

En revanche, d’autres smartphones, et pas des moindres, font officiellement leur apparition dans le listing de Netflix. Les Oppo Find X2 et Oppo Find X2 Pro sont eux désormais compatibles avec la norme HDR, tout comme les OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Le OnePlus 7T Pro MacLaren Edition n’y figure pas.

Rappelons que le HDR était à l’origine une technologie surtout utilisée sur les téléviseurs, mais que la norme s’est aujourd’hui largement démocratisée sur les smartphones et les tablettes. Le HDR offre une meilleure qualité de vidéo, en travaillant sur les niveaux de luminosité et de contraste de l’image. Pour en profiter sur votre smartphone en regardant un film ou une série Netflix, vous devez disposer d’une bonne qualité de connexion (au moins 25 mb/s) et avoir défini la qualité de streaming sur élevée.

La prise en charge du HDR est mentionnée sur la page anglo-saxonne de Netfix, mais pas sur la page française au moment où nous écrivons ces lignes. Nul doute qu’elle sera mise à jour rapidement.