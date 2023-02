Netflix baisse le prix de ses abonnements dans plusieurs dizaines de pays

Pourtant habitué à appliquer régulièrement de nouvelles hausses de prix sur ses abonnements, Netflix vient d’annoncer diminuer ses tarifs dans plus de 100 territoires, ce qui devrait plaire à plusieurs millions d’abonnés.

Lorsqu’on évoque les tarifs de Netflix, c’est souvent pour dire que le géant américain a encore une fois augmenté ses prix. Cependant, Netflix a finalement annoncé une mesure assez étonnante, puisque l’entreprise va baisser ses tarifs dans plusieurs dizaines de pays différents, et certaines réductions sont conséquentes.

Cette décision intervient quelques semaines seulement après que Netflix a annoncé son intention d’augmenter ses bénéfices avec les abonnés qui partagent leur mot de passe au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne. Selon les nouvelles règles, les abonnés devront payer un supplément pour toute personne utilisant leur abonnement et ne vivant pas dans leur foyer “principal”. Pour rappel, le partage payant d’un compte n’arrivera en France qu’en mars 2023.

Lire également – Netflix envisage de lancer un abonnement gratuit avec des publicités

Quels sont les pays concernés par les baisses des tarifs ?

Selon le Wall Street Journal, les pays qui bénéficieront d'une réduction des coûts d'abonnement sont situés au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Les réductions ne représentent pas le même montant ou le même pourcentage dans tous les pays, mais sur certains marchés, la réduction de prix s'élèverait à la moitié du coût de l'abonnement mensuel.

Les réductions pour la formule Essentiel se situent entre 20 et 60 % selon les pays, et les abonnements n’ont pas toujours été tous concernés par les baisses des tarifs. Aux Philippines par exemple, il semblerait que la formule Premium, qui permet de regarder ses séries en 4K sur 4 appareils à la fois, ne bénéficiera d’aucun changement de prix.

Selon la société de recherche et d'analyse Ampere Analysis, la baisse des prix touche plus de 4 % de la base d'abonnés de Netflix, soit plus de 10 millions de personnes. Après l’annonce des baisses de tarifs, les actions de Netflix ont chuté de plus de 3 %. Pour l’instant, nous ne savons pas si Netflix compte ou non étendre ces réductions de prix à d’autres pays, dont notamment la France, mais cette possibilité n’est pas à exclure. Il serait normal que les nouvelles mesures contre le partage de compte permettent à Netflix de baisser les tarifs de ses formules, qui deviennent un peu chères pour des utilisateurs seuls.