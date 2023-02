Netflix : attention, cette enquête est une vaste arnaque

Netflix vient d'alerter ses utilisateurs sur Twitter au sujet d'une nouvelle campagne de phishing. Elle prend la forme d'une fausse enquête de satisfaction envoyée par mail ou par SMS. Vous l'aurez compris, le but est de voler vos données personnelles et vos coordonnées bancaires.

Les campagnes de phishing, ou hameçonnage dans la langue de Molière, ont toujours le vent en poupe. Ce 15 février 2023, le gouvernement a d'ailleurs listé l'ensemble des arnaques qui visent actuellement les utilisateurs français. Elles partagent toutes un point commun : elles exploitent l'image d'un service public.

Les autorités ont notamment mis en garde les Français contre cette escroquerie qui usurpe l'identité de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, ou encore cette arnaque autour des vignettes Crit'Air.

Non, Netflix n'a pas lancé d'enquête de satisfaction

Mais cette fois-ci, c'est au tour de Netflix de tirer la sonnette d'alarme. Ce 21 février 2023, la plateforme de streaming a tenu à mettre en garde ses abonnés sur Twitter contre une nouvelle campagne de phishing. Comme l'explique Netflix France, il s'agit d'une méthode inédite, qui repose sur une fausse enquête de satisfaction.

Elle se propage via des mails et SMS intitulés Netflix Surveys. On peut lire dans l'objet “Netflix apprécie vos commentaires”, ce qui laisse présager le lancement d'une enquête de satisfaction de la part du service. En soi, l'appât n'est pas si grossier, puisque Netflix a apporté récemment des changements de taille dans son fonctionnement.

Attention, une nouvelle méthode de phishing voit le jour. Pour rappel : si vous avez reçu un e-mail/SMS demandant votre e-mail, numéro de téléphone, mot de passe ou mode de paiement associé à votre compte, il ne vient sûrement pas de nous ! pic.twitter.com/uovMjcjknX — Netflix France (@NetflixFR) February 21, 2023

Il faut évoquer notamment le lancement en novembre 2022 de la formule low-cost avec publicités, facturée à 5,99 € par mois. On peut également mentionner les dernières annonces relatives au partage de compte. En effet, Netflix a décidé de prendre des mesures strictes contre cette pratique, comme le blocage automatique des appareils qui ne sont pas enregistrés sur l'adresse principale du compte.

Bien entendu, Netflix n'a déployé aucune enquête auprès de ses abonnés. “Pour rappel : si vous avez reçu un e-mail/SMS demandant votre e-mail, numéro de téléphone, mot de passe ou mode de paiement associé à votre compte, il ne vient sûrement pas de nous”, assure la plateforme sur Twitter.

Pour éviter de tomber dans ce genre de piège, il faut adopter quelques réflexes salvateurs. Prenez le temps de vérifier les numéros ou les adresses mail des expéditeurs. Par ailleurs, ne cliquez jamais sur aucun lien sans avoir la certitude de l'authenticité de l'identité de l'envoyeur. Enfin, aucune entreprise ou organisme ne vous demandera de communiquer vos données personnelles ou vos coordonnées bancaires par mail ou SMS.