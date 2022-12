Deezer propose des blind tests accessibles directement depuis l’application mobile et sur le Web

Deezer propose désormais une fonction très ludique de blind test. Elle est accessible depuis le site Internet, mais également dans les applications mobiles.

Dans le domaine du streaming musical, Deezer fait office de petit poucet face aux géants que sont Spotify et Apple Music. C’est une raison de plus pour faire preuve d’imagination. Alors qu’Apple vient de lancer Apple Music Sing, une fonctionnalité permettant d’improviser des séances de karaoké directement sur un iPhone ou sur une Apple TV, Deezer propose désormais à ses auditeurs d’évaluer leur culture musicale avec des playlists de blind tests.

S’il n’est pas question ici de se mesurer à vos proches en direct, vous pourrez tout de même partager vos meilleurs scores sur les réseaux sociaux et les défier par cet intermédiaire. La fonctionnalité de sélection du pays permet d’accéder aux listes de lecture des autres pays, chaque région du monde jouit bien évidemment d’un catalogue de morceaux différent.

Deezer lance des blind tests sur son application, c'est une première mondiale

À l’usage, le concept est bien rodé. Plus d’une centaine de listes de lecture sont proposées, et il y en a pour tous les goûts. Elles sont classées par thème, les « Hits de Noël » sont bien mis en avant, par exemple, par artiste, par époque ou par genre. Chaque liste comprend 10 chansons, et vous avez un maximum de 30 secondes pour choisir un titre parmi quatre propositions. Le score final obtenu est fonction du nombre de bonnes réponses et du temps que vous aurez mis à compléter la playlist.

Les blind tests musicaux de Deezer sont disponibles dès aujourd’hui et accessibles sur la home Deezer sous la section Flow. Pour attirer une clientèle qui a toujours plus de choix, mais qui n’a pas forcément la possibilité de souscrire à toutes les plateformes, Deezer peut se targuer de proposer un vaste catalogue de plus de 90 millions de titres, avec un son de qualité hi-fi. La reconnaissance des chansons que vous fredonnez est un autre exemple du sens de l'innovation de la compagnie.