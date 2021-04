Spotify débarque directement dans l’application Facebook

Spotify propose désormais un mini-lecteur directement dans l'application Facebook pour Android et iOS dans certains marchés. Les artistes peuvent ainsi, entre autres, proposer l'écoute de morceaux via ce lecteur sur leur page – de quoi augmenter leur visibilité selon la firme.

Spotify annonce dans un communiqué de presse le lancement d'un tout nouveau mini-lecteur intégré à Facebook. Pour les utilisateurs, cette intégration signifie surtout qu'il n'est plus nécessaire de jongler entre Facebook et Spotify pour changer de musique. Spotify insiste d'ailleurs beaucoup sur la notion de “découverte” et de “partage” : le nouveau lecteur simplifie en effet l'écoute immédiate et le partage de morceaux avec vos amis. Spotify jouissait déjà d'un certain degré d'intégration avec Facebook.

On peut déjà lier les deux comptes ce qui permet entre autres d'afficher dans Spotify ce qu'écoutent vos amis en direct. Sur Facebook, les liens Spotify s'affichent comme des cartes et permettent de lancer la lecture sur l'application. Facebook Messenger intègre également directement ces liens Spotify. Ce nouveau mini-lecteur intégré au réseau social supprime de facto cette étape. Ce qui n'est sans doute pas une révolution pour le commun des utilisateurs.

Spotify lance un mini-lecteur intégré à Facebook

Mais on comprend que Spotify destine en réalité surtout cette nouvelle fonctionnalité aux artistes. Spotify explique notamment que les “fans pourront également lire des morceaux via le miniplayer sur certains posts d'artistes vérifiés, ou même depuis des vidéos contenant de la musique sous licence téléversées par les utilisateurs de Facebook” et que ce nouveau lecteur va augmenter la “visibilité” des artistes sur les deux plateformes.

Pour l'heure, Spotify ne déploie cette intégration que dans une sélection de pays (Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, République Dominicaine, Equateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonésie, Israel, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Afrique du Sud, Thaïlande, Uruguay et Etats-Unis).

Spotify annonce néanmoins l'arrivée du mini-lecteur dans plus de marchés “dans les prochains mois”. Son fonctionnement est plutôt intuitif. Pour lancer la lecture, il suffit de toucher le bouton de lecture d'un morceau Spotify sur Facebook. Que pensez-vous de ce nouveau mini-lecteur ? Partagez votre avis dans les commentaires.

