Lenovo va présenter un PC portable à écran rotatif, rien que ça

Lenovo va faire la démonstration d'un PC portable équipé d'un écran rotatif à l'IFA 2025. Un moyen radical pour passer au format portrait à l'envi.

L'IFA de Berlin, c'est pour bientôt. Le salon tech se tiendra entre le 5 et le 9 septembre 2025, et nous avons peut-être déjà trouvé l'une des stars de l'événement. Le leaker Evan Blass a publié un visuel d'un PC portable Lenovo, doté d'un écran rotatif capable de passer de l'orientation paysage à l'orientation portrait, et inversement. Ce prototype devrait être présenté par la marque lors de l'IFA et est connu sous l'appellation Project Pivo.

Le bien nommé appareil permettrait donc de s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Pour regarder des vidéos ou pour jouer, le format paysage est indispensable. Mais parfois, on aimerait pouvoir travailler sur des projets en mode portrait, car le logiciel ou l'outil qu'on utilise s'y prête mieux pour afficher plus d'informations à l'écran. Quand on positionne le laptop sur les genoux, il peut aussi être commode d'avoir l'écran à la verticale plutôt qu'à l'horizontale.

Un écran rotatif plutôt qu'enroulable

Les fabricants essaient de trouver des solutions d'affichage depuis des années pour améliorer la productivité de leurs utilisateurs en gagnant de l'espace sur l'axe vertical. Des PC portables dédiés aux tâches professionnelles plutôt que de loisir sont sortis avec des écrans au ratio 16:10 ou 3:2. Ici, Lenovo semble avoir fait le choix de conserver le traditionnel ratio 16:9, mais qu'on peut faire pivoter pour ne pas faire de compromis et s'adapter à l'activité du moment de l'utilisateur.

Jusqu'ici, Lenovo cherchait du côté de la technologie des écrans enroulables pour adapter le ratio d'affichage de ses PC portables. On pense au ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, dont l'écran mesure 14 pouces quand il est enroulé, et qui peut être déroulé dans le sens de la hauteur pour atteindre 16,7 pouces.

Un écran rotatif serait une proposition encore plus radicale, mais qui engendre forcément des problématiques de conception. On a déjà vu ce genre de design sur des moniteurs, mais son intégration à un PC portable est forcément plus délicate. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un concept, on ne sait pas si Lenovo commercialisera un tel produit.