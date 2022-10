Motorola Razr 2022 officiel : enfin un vrai concurrent pour le Galaxy Z Flip 4 ?

Après des mois d’attente, Motorola lance enfin le Razr 2022, son deuxième smartphone à clapet doté d’un écran pliable. Trois ans après le Razr 2019 et deux ans après le Razr 5G, cette nouvelle itération améliore tout : l’écran pliable, le processeur, la batterie, les connectiques, la charnière, l’écran externe, la photo ou encore l’audio. Et son prix est largement plus agressif : 1199 euros. Voilà qui promet un beau duel avec le Galaxy Z Flip 4.

Face aux Galaxy Z de Samsung, renouvelés cet été et largement testés dans nos colonnes, la concurrence s’organise. Si le Galaxy Z Fold 4 (sans oublier son prédécesseur) doit jouer des coudes avec Xiaomi, Huawei, Vivo, Honor ou encore Oppo, le Galaxy Z Flip 4 profite d’une tranquillité toute relative. Deux propositions attirent l’attention. Celle de Huawei avec le P50 Pocket. Mais sans Android, le téléphone a beau être techniquement au point, il ne trouvera pas son public en Europe. Et celle de Motorola.

Depuis 2019, Motorola tente de faire sa place sur le marché des smartphones pliants. Avec le Razr 2019 une première fois. Un galop d’essai pas assez convaincant à cause de défauts inhérents à l’empressement de la marque américaine de se positionner. Il a été suivi en 2020 par le Razr 5G qui corrigeait quelques défauts, aussi bien technique qu’esthétique. Seulement, le Razr 5G n’avait pas les épaules pour être un flagship… alors qu’il était vendu au prix d’un flagship !

Le Razr 2022 combine modernité et agressivité commerciale

Deux ans plus tard, Motorola revient donc avec une troisième mouture. Et cette fois, il semble que ce soit la bonne. En effet, après de nombreux mois de rumeurs et de fuites, la marque officialise aujourd’hui, mardi 25 octobre, le Razr 2022. Si le concept reste le même, un smartphone pliant clamshell, le smartphone est très différent de son prédécesseur. Et, surtout, il profite non seulement du travail effectué sur les Edge (dont le Edge 30 Pro), mais il bénéficie également de la stratégie commerciale agressive de Motorola. Car le Razr 2022 est vendu 1199 euros. C’est-à-dire le prix d’un bon flagship standard.

Et contrairement au Razr 5G ou au Razr 2019, le Razr 2022 profite d’une fiche technique vraiment haut de gamme, en phase avec son prix de vente. Voilà qui remet clairement les pendules à l’heure. Nous retrouvons par exemple un Snapdragon 8+ Gen 1 au cœur de la plate-forme, associé ici à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Nous retrouvons un double haut-parleur stéréo symétrique compatible Dolby Atmos. Nous retrouvons une batterie de 3500 mAh, beaucoup plus grande que celle du Razr 5G. En plus, elle est compatible charge rapide 33 watts.

En photo aussi, le Motorola Razr 2022 se cale sur le Galaxy S Flip 4

Toujours du côté de la fiche technique, le Razr 2022 se dote d’une configuration photo actualisée, similaire à celle du Z Flip 4. Un module photo principal avec un capteur 50 mégapixels (certainement un IMX766 de Sony) avec objectif stabilisé ouvrant à f/1.9 et autofocus omnidirectionnel à détection de phase. Un module secondaire ultra grand-angle avec capteur 13 mégapixels, autofocus à détection de phase et objectif ouvrant à f/2.2. Grâce à son autofocus, il se charge aussi des macros. Et un module selfie avec capteur 32 mégapixels et objectif ouvrant à f/2.5.

Côté design, le Razr 2022 se modernise aussi. Certifié IP54, le téléphone est plus léger et plus compact. Il oublie la bordure inférieure sous l’écran qui était censée protéger la dalle pliable. Grâce à cela, l’écran couvre toute la surface interne du téléphone et grandit considérablement pour atteindre les 6,7 pouces, comme chez Samsung. En revanche, contrairement à la proposition du Coréen, Motorola opte pour une encoche en goutte d’eau et non un poinçon pour le capteur selfie. La dalle flexible est pOLED. Elle est Full HD+. Elle est compatible 144 Hz, HDR10+ et colorimétrie 10 bits.

Nouveau design, nouveaux écrans, nouvelle charnière…

L’écran profite d’une nouvelle charnière pour plier l’écran sans le marquer. Quand il est fermé, les deux parties du Razr 2022 sont parfaitement collées l’une à l’autre. Il n’y a aucun écart, contrairement au Z Flip 4. À l’extérieur du smartphone, vous retrouvez un écran secondaire de 2,7 pouces beaucoup plus grand que celui du Z Flip 4. Appelé Quick View Display, il offre de nombreux usages pour éviter d’ouvrir le téléphone. Comme chez Samsung, Motorola a intégré de nombreuses fonctions utilisant l’écran externe et les différentes positions de l’écran interne.

Le Razr 2022 est évidemment compatible Ready For, le système de Motorola qui permet de connecter un smartphone à un écran externe ou un PC. Le smartphone ne sera proposé qu’en une seule couleur : noir satin (assez classique). Et le chargeur 33 watts est inclus dans la boîte. Enfin, la marque promet deux mises à jour majeures d’Android et trois ans de mises à jour de sécurité. Mais le téléphone sort sous Android 12. Cela veut dire que le Razr 2022 sera bloqué à Android 14 qui sortira l’année prochaine. C’est le seul vrai point noir. Pour tout le reste, la promesse est vraiment très belle. Et nous avons hâte de le confronter au Z Flip 4. Un test et un comparatif sont d’ores et déjà en cours de préparation à la rédaction. Stay Tuned !