Motorola Edge 20 Series : 5G, photo 108 MP, grande batterie, les trois modèles ont fuité

Motorola dévoilera de nouveaux smartphones dans les prochaines semaines. Ils prendront le nom de Edge 20. Plusieurs fuites concordantes en dénombrent au moins trois : Edge 20, Edge 20 Pro et Edge 20 Lite. Ils sont tous équipés de processeurs compatibles 5G. Ils remplaceront les Edge, Edge+ et Edge S. les principaux détails de leurs fiches techniques ont d'ores et déjà fuité.

Motorola a commencé 2021 en présentant essentiellement des smartphones entrée et milieu de gamme. Nous vous avons présenté les Moto G en avril 2021, avec les Moto G10, G30, G50 et G100. À l’opposé de la gamme, nous retrouvons le Legion Duel 2 de Lenovo, un smartphone gaming au design très innovant (et clivant). Vous pouvez en retrouver le test complet dans nos colonnes. Il manque entre les deux les smartphones premium plus classiques qui remplaceront les Motorola Edge de 2020.

La fiche technique de tous les Motorola Edge 20 a fuité

Leur lancement aura lieu dans les prochaines semaines. Nous en voulons pour preuve l’apparition récente d’une multitude de fuites affirmant que Motorola lancera au moins trois modèles appelés Edge 20, Edge 20 Lite et Edge 20 Pro. L’indiscrétion la plus intéressante est celle du blog allemand TechnikNews. Ce dernier a publié les images qui accompagnent cet article, ainsi que de nombreux détails techniques sur trois modèles attendus.

Commençons avec le Motorola Edge 20. Il s’agit du modèle intermédiaire de cette série. Il profite d’un Snapdragon 778G de Qualcomm, SoC 5G milieu de gamme de Qualcomm. Son écran de 6,7 pouces est Full HD+ et profite d’un taux de rafraichissement de 144 Hz, comme le Legion Duel 2. 8 Go de RAM. 128 Go de stockage. Batterie 4000 mAh avec charge rapide 30 watts. Triple capteur photo 128+16+2 mégapixels. Capteur selfie 32 mégapixels. Notez que le trou que vous pouvez voir dans le module (au-dessus du flash) semble être un microphone pour la captation vidéo. Le prix du smartphone devrait tourner autour de 500 euros.

Motorola Edge 20 Pro : le concurrent direct du Vivo X60 Pro et du Find X3 Neo

Continuons avec le Edge 20 Pro. Il s’agira du plus onéreux des trois terminaux. Il reprendra en partie la fiche technique du Edge 20 : équipement photo, charge rapide, écran. À en croire le visuel ci-dessous, il semble que l’une des améliorations du Edge 20 Pro soit photographique, car un objectif semble plus important (celui qui est en haut). Nous pouvons lire sur le module que le capteur principal est toujours un modèle 108 mégapixels. Nous avons deux hypothèse : soit l'objectif carré est celui du capteur 108 mégapixels, avec ici une ouverture plus grande que celle du Edge 20 classique ; soit l'objectif carré est celui d'un autre capteur (avec potentiellement d'autres améliorations à la clé).

Autre changement annoncé : le SoC. Il s’agit du même processeur que le Edge S, sorti en janvier 2021 : le Snadpragon 870 de Qualcomm. C’est un composant que nous avons testé avec le Vivo X60 Pro et que vous retrouvez également dans le Motorola G100. Et c’est un choix très pertinent dans de nombreuses occasions face à un Snapdragon 888 plus difficile à tempérer. Parmi les autres changements, nous retrouvons la batterie de 4500 mAh, les 12 Go de RAM et les 256 Go de stockage. Notez aussi que l'une des robes du Edge 20 Pro sera en cuir végétal (voir la photo ci-dessus). Le prix aussi : 800 euros environ, comme le Find X3 Neo et le Vivo X60 Pro.

Motorola Edge 20 Lite : un expert de l'autonomie

Finissons avec le Edge 20 Lite. Pas de prix ici. Pas de SoC Qualcomm non plus, puisque Motorola aurait choisi le Dimensity 720, un processeur compatible 5G de MediaTek. Sur ce détail, toutes les fuites ne sont pas concordantes : certaines affirment qu'il s'agirait plutôt du Snapdragon 720G de Qualcomm. Écran de 6,7 pouces Full HD+ ici aussi, mais taux de rafraichissement à 90 Hz seulement. Triple capteur photo 108+8+2 mégapixels (léger recul sur le capteur avec objectif grand-angle), et même capteur selfie que précédemment. 8 Go de RAM. 128 Go de stockage. Enorme batterie de 5000 mAh avec charge rapide 30 watts. Un vrai roi de l’autonomie, semble-t-il. Pas de prix ici, donc. Mais nous pensons qu'il pourrait être vendu entre 300 et 400 euros.

Notez que certaines fuites évoquent également un certain Motorola Edge 20 Fusion. Il semblerait que ce smartphone soit une version locale du Edge 20 Lite. Certains pays auront le premier et d'autres auront le second. Selon les rumeurs, Motorola officialisera ses téléphones dans le courant du mois d’août. Ce sera l’occasion de découvrir si cette fuite est exacte, quand sortiront ces mobiles (s’ils sortent en France) et quels seront les prix exacts (parce qu'il y a toujours une différence en France).

