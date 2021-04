Lenovo officialise le Legion Duel Phone 2, un smartphone gamer au design hors norme

Lenovo a présenté la deuxième génération de son Legion Duel, smartphone orienté gaming et concurrent du ROG Phone 5. Reprenant les forces de son prédécesseur, le Duel Phone adopte la plate-forme haut de gamme de Qualcomm et améliore sensiblement son design pour rester à la hauteur d’Asus. Avec quelques belles surprises au rendez-vous.

Vous connaissez évidemment les ROG Phone d’Asus, dont la quatrième itération, le ROG Phone 5, a été testé récemment dans nos colonnes. Un test que vous pouvez retrouver dans nos colonnes, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Les résultats de ce test montre qu’Asus améliore la proposition gaming, même si la marque donne parfois l’impression de se reposer sur ses lauriers. Le ROG Phone 5 Ultimate, dont vous pouvez aussi retrouver l’unboxing sur notre chaîne, montre des performances hors-norme qu’il sera bien difficile d’atteinte pour la concurrence.

L’un de ces concurrents les plus ambitieux et les plus crédibles est Lenovo. Comme Asus, la marque chinoise compte dans son catalogue une marque de PC gamer, les Legion. Et comme Asus, Lenovo profite d’une division smartphone. Et pas n’importe laquelle puisqu’elle est chapeautée par Motorola. En 2020, Lenovo a lancé le Legion Duel Phone, un concurrent du ROG Phone 3 dont il reprend plusieurs caractéristiques techniques. Six mois plus tard, la marque revient, sans l'aide de sa filiale cette fois, avec un nouveau modèle appelé simplement Legion Duel Phone 2.

La dissipation de chaleur active est intégrée dans le châssis

Ce Legion Duel Phone 2 reprend les atouts de son prédécesseur. Nous retrouvons donc un design externe marqué gaming (verre sur les faces et métal sur les tranches) et une architecture interne avec le SoC et la carte-mère au milieu du châssis, entourés par les deux batteries. Le châssis est très épais, peut-être plus épais même que le premier Legion Duel, avec un gros boitier central où vous retrouvez plusieurs éléments importants. Le premier élément est le ventilateur intégré dans le châssis. Nous regrettions que le premier Legion Duel Phone s’appuyait uniquement sur un système de refroidissement passif. Ici ce n’est plus le cas. C’est une excellente nouvelle.

Vous pouvez voir sur les visuels deux grilles présentes en haut et en bas de la partie centrale du dos. Il s’agit d’aération pour pousser l’air vers l’extérieur. Nous avons donc là une structure proche d’un PC. Autre excellente nouvelle, la dissipation active n’implique pas un surcout. Contrairement à Asus, Lenovo choisit donc d’intégrer cet élément directement dans le téléphone. Pas d’options payantes pour profiter des meilleures performances. Côté dissipation, le smartphone utilise toujours du cuivre et du graphite pour décharger le SoC de son excédent de chaleur.

Huit contrôles tactiles répartis sur les tranches, l'écran et la coque

Toujours à l’arrière, vous retrouvez un double capteur photo (configuration identique au premier Legion Duel, 64+16 mégapixels) et le logo Legion qui s’illumine. Comme le ROG Phone 5, le Legion Duel Phone 2 peut maintenant afficher deux couleurs en même temps et le nombre d’effet a été augmenté. La webcam est toujours logée dans un tiroir mécanique situé sous le bouton d’alimentation. Il s’agit d’un modèle 44 mégapixels largement amélioré avec la stabilisation électronique et un autofocus. Et toujours l’ensemble des outils offerts aux streamers.

Sur les tranches, vous retrouvez les contrôles tactiles largement inspirés du ROG Phone dans le premier Legion Phone. Cependant, cette fois, le groupe chinois va bien plus loin. Il y a désormais quatre boutons tactiles (deux de chaque côté) sur la tranche de droite (qui est en haut quand le téléphone est tenu à l'horizontale). Deux d'entre eux sont sensibles à la pression. A cela s’ajoutent deux petites surfaces tactiles sur la coque à l’arrière, ainsi que deux zones de l’écran sensibles à la pression. Soit huit zones qu’il est possible d’assigner à une commande virtuelle. Le but de Lenovo est d’offrir autant de contrôles tactiles que de touches proposées par une manette physique. C’est ambitieux.

Un écran énorme, une couche tactile hyper rapide

A l’avant, nous retrouvons un écran tactile très grand. La dalle est signée Samsung, en collaboration avec Lenovo. Ses caractéristiques techniques donnent le vertige. Taille de 6,92 pouces. Technologie AMOLED. Définition Full HD+. Taux de rafraichissement 144 Hz. Fréquence d’échantillonnage 720 Hz. Temps de réponse de 3,8 millisecondes. Luminosité de 1300 nits. Affichage de 111,1 % de l’échantillon colorimétrique DCI-P3. Delta E inférieur à 0,5. Compatible HDR10+. Autour de cet écran, vous retrouvez deux grands haut-parleurs frontaux compatibles Dolby Atmos. On ne change pas une équipe qui gagne.

Après avoir observé l’extérieur, regardons l’intérieur. Le smartphone s’appuie naturellement sur le Snapdragon 888 de Qualcomm, le SoC 5G haut de gamme de Qualcomm. Il est accompagné de 12 ou 16 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage (sans extension), avec deux configurations possibles. Retrouvez tous les détails avec les prix en fin de cet article. Le smartphone fonctionne sur Android 11, bien évidemment, avec une nouvelle version de Legion OS. Parmi les changements apportés à la ROM, vous retrouvez une nouvelle mouture de Legion Realm (ou Region de Legion dans la version française) qui promet un peu plus de contrôle dans les jeux. Notez enfin, parmi les bonnes nouvelles, que le smartphone est compatible WiFi 6.

Une double batterie plus grosse et la charge ultra rapide 90 watts

Passons à la batterie Nous retrouvons une double batterie plus volumineuse que dans le Legion Duel Phone. La capacité totale passe donc de 5000 mAh à 5500 mAh, ce qui permettra certainement de compenser la hausse de la consommation par la batterie, le SoC et le système de refroidissement actif. Lenovo conserve les atouts du premier Legion Duel : charge très rapide 90 watts avec les deux ports USB (charge à 100 % en une demi-heure) et contournement de charge. Notez que cette année le chargeur 90 watts n'est pas fourni. Le téléphone est accompagné d'un chargeur 65 watts seulement. Le constructeur ajoute à cela une protection appelée Phalanx qui empêche la batterie de subir une surcharge (provoquée par un branchement au chargeur prolongé, même après avoir atteint la charge complète.

Voilà donc un smartphone plein de promesse. Reste à savoir quel est le prix de toutes ces promesses. Et il est, face au ROG Phone 5, tout aussi interessant que celui du Legion Duel Phone face au ROG Phone 3. La version 12+256 Go du Legion Duel Phone 2 est proposé à 799 euros en Europe. Soit 100 euros de moins que le ROG Phone 5 12+256 Go (sans compter le supplément qu’il faut payer pour l’AeroActive Cooler 5). La version 16+512 Go du Legion Duel Phone 2 est vendu à 999 euros, soit 200 euros de moins que le ROG Phone 5 Pro qui profite de la même configuration. Ce sont des prix particulièrement attractifs face à Asus. D’autant plus que Lenovo baissera le prix de 100 euros pendant la période de précommande. Voilà qui va bousculer l’ordre établi.