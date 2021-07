Nokia XR20 : radiation, eau, chute sur le béton, ce smartphone Android résiste à tout !

Nokia présente le XR20. La marque le présente comme son smartphone le plus résistant. Il est cependant affublé d’un design « normal », loin des standards de modèles durcis. La fiche technique révèle une plate-forme entrée de gamme et un chargeur qui brille par son absence. Son prix : 499 euros.

HMD Global annonce aujourd’hui de nombreux produits. Un feature phone, le Nokia 6310. Un smartphone entrée de gamme, le Nokia C30. Quelques paires d’écouteurs (dont certains true wireless, avec ou sans réduction de bruit active), répartis désormais dans quatre familles de produits (les abordables Go, les petits Micro, les confortables Comfort et les Clarity qui rassemblent les modèles premium). Mais la star du jour, c’est évidemment le Nokia XR20.

Avec le Nokia XR20, HMD Global veut répondre à une préoccupation simple des utilisateurs : ils ne peuvent se passer de leurs smartphones et ils craignent plus que tout de le casser. Parce qu’une casse est synonyme de séparation le temps de la réparation et de risque pour les données stockées à l’intérieur. Nous évoquions dans nos colonnes cette semaine encore une étude affirmant que 21 % des Français affirment être incapables de se séparer leur smartphone ne serait qu’une journée.

Le Nokia XR20 est l'un des smartphones Android les plus résistants

La réponse est cette préoccupation est d’augmenter la « fiabilité » du smartphone. Une fiabilité qui passe par deux points. Un premier point logiciel, avec une garantie de 3 ans pour les mises à jour d’Android et 4 ans pour les patchs de sécurité mensuels. Voilà qui devrait faire réfléchir tous ceux qui annoncent deux ans de mise à jour seulement. Le deuxième point quant à lui est matériel. Le smartphone est développé pour résister à toutes les épreuves, avec une garantie de 3 ans.

Le Nokia XR20 est, selon HMD Global, le smartphone le plus résistant de la marque. Il est certifié IP68 contre la poussière et l’eau. Il est certifié MIL-STD-810G contre les changements de température et de pression atmosphérique, l’immersion, les secousses, les chocs, le feu et les radiations. Il résiste également à une bonne chute sur le béton (jusqu’à 1,8 mètre), selon le constructeur. Et ce notamment grâce à l’utilisation du Gorilla Victus de Corning pour protéger l’écran (que Nokia vous remplace gratuitement pendant un an en cas de casse). Pourtant, si vous regardez le téléphone, il conserve une allure normale et évite le design rugueux des téléphones durcis.

Le Nokia XR20 est vendu 499 euros sans chargeur

Le reste de la fiche technique passe inaperçu. Ecran IPS Full HD+ de 6,67 pouces, Snapdragon 480 (compatible 5G) avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Double capteur photo 48+13 mégapixels avec optique Carl Zeiss. Capteur selfie de 8 mégapixels. Double haut-parleur. Batterie 4630 mAh avec charge rapide 20 watts et charge sans fil 15 watts. Il est vendu 499 euros. Ce qui peut paraitre cher pour un mobile sous Snapdragon 480. HMD défend ce choix en expliquant que Qualcomm assure sur ce SoC les mises à jour sur plusieurs années. Ce qui n’est pas le cas sur d’autres modèles plus puissants, mais moins récents. Attention, pour ce prix, le chargeur n’est pas fourni, officiellement pour des raisons environnementales. Et si vous en achetez un chez Nokia, les bénéfices seront reversés à une association écologique.