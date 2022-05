Moon Knight : Marvel confirme que l’intrigue se déroule juste après Avengers Endgame

À quel film du MCU peut-on raccrocher les évènements de Moon Knight ? Après avoir gardé le silence, Marvel vient enfin de donner des détails sur ce point important pour les fans. Sans grande surprise, la série menée par Oscar Isaac se déroule peu de temps après Avengers Endgame.

Moon Knight a accueilli son dernier épisode il y a peu de temps sur Disney+. Une chose est certaine, la série s'est révélée surprenante à plus d'un titre, proposant une approche inédite dans une série Marvel de la dépression et du dédoublement de personnalité. Mention spéciale évidemment à Oscar Isaac dans la peau de Steven Grant/Marc Spector.

Néanmoins, une point précis a déplu à certains spectateurs : la volonté de Marvel d'écarter au maximum tous les liens possibles entre Moon Knight et le MCU. Malgré tout, les plus attentifs d'entre vous auront remarqué quelques easter egg discrets, qui permettent de placer Moon Knight avec plus de précision sur la grande ligne temporelle du MCU.

Moon Knight prend place juste après Avengers Endgame

Pour résumer, plusieurs indices prouvent que les évènement narrés dans Moon Knight se situent peu de temps après Avengers Endgame, en tout cas quelques semaines/mois tout au plus. Lors de l'épisode 2, on remarque sur un bus londonien une publicité pour le GRC. Cette organisation, mentionnée à plusieurs reprises dans Falcon et le Soldat de l'Hiver, est en charge d'aider les personnes effacées par Thanos à reprendre une vie normale.

Ce même épisode révèle un autre indice important : la date sur le passeport de Marc Spector. Si le document est authentique, cela indique que Marc Spector n'a pas été victime du claquement de doigt du Titan fou et qu'il a donc vécu pendant les 5 ans qui séparent les évènements d'Infinity War et Endgame. La chose a d'ailleurs été confirmée par Marvel : “Finalement, dans la salle des scénaristes, nous avons tous collectivement pensé qu'il avait survécu au Blip, qu'il n'a pas été blippé”, affirme Jeremy Slater, scénariste en chef et producteur exécutif de Moon Knight.

Le scénariste rajoute une autre information intéressante sur le chevalier de la Lune : il a été très actif durant ces cinq ans, tout comme un certain Ronin. Ce qui suggère qu'il aurait éliminé bon nombre de menaces pour le compte de Khonshu avant que les prises de contrôle de Steven soient plus fréquentes. Pour rappel, Disney+ réfléchit actuellement à une éventuelle saison 2 de Moon Knight.