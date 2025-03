La montre Google Pixel Watch 2 passe sous les 200 € chez Amazon

Si vous avez un budget de 200 euros pour l'achat d'une montre connectée, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Au cours d'une vente flash, la Pixel Watch 2 est à 199 euros sur le célèbre site e-commerce.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La saison printanière approche à grands pas et Amazon profite de l'arrivée des beaux jours pour faire une vente flash sur la Pixel Watch 2. Disponible en plusieurs coloris, la montre connectée signée Google est à 199 euros au lieu de 279 euros, soit une réduction de 80 euros par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle Wifi de l'objet connecté. Si vous préférez la version LTE de la montre, sachez que celle-ci coûte 20 euros supplémentaires.

Dévoilée au même moment que les smartphones Pixel 8 et 8 Pro, la Pixel Watch 2 dispose d'un écran AMOLED tactile avec une définition de 384 x 384 pixels, une densité de 320 ppp, une protection par un verre Corning Gorilla Glass 5 et une luminosité maximale de 1000 nits.

La montre connectée de Google embarque également un processeur Qualcomm Snapdragon Wear 5100, un co-processeur Cortex M33, la technologie sans fil Bluetooth 5.0, le Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, le NFC, le GPS, une mémoire vive de 2 Go de RAM, une autonomie de 24 heures et un espace de stockage de 32 Go. L'ensemble est alimenté par une batterie de 306 mAh et fonctionne sous le système d'exploitation Wear OS 4.0.

À propos des capteurs, les futurs propriétaires de la Google Pixel Watch 2 pourront trouver la boussole, l'altimètre, le suivi de la saturation en oxygène (SpO2), la fréquence cardiaque optique multi-points, l'accéléromètre 3 axes, le gyroscope ou bien encore la luminosité ambiante. Enfin, l'objet connecté affiche des dimensions de 41 x 41 x 12 millimètres et un poids estimé à 31 grammes.