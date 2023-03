La montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite est à moins de 50 €

Besoin d'une montre connectée tout en ayant un budget de moins de 50 euros ? Profitez de ce bon plan Amazon où le célèbre site e-commerce vous permet d'avoir la Redmi Watch 2 Lite de Xiaomi à exactement 49,80 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'univers des objets connectés est mis en avant dans ce nouveau bon plan en provenance d'Amazon. Actuellement, la montre connectée Xiaomi Redmi Watch 2 Lite disponible dans un coloris noir est vendue par le site e-commerce au prix de 49,80 euros au lieu de 69,99 euros ; soit 20 euros moins cher par rapport à d'autres modèles suggérés par Amazon. Pour information, l'accessoire vendu et expédié par Amazon possède une garantie de deux ans de la part du fabricant et bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Considérée comme la remplaçante de la Mi Watch Lite, la Redmi Watch 2 Lite de Xiaomi embarque un écran tactile LCD de 1,55 pouce avec une résolution de 360 x 320 pixels et est alimentée par une batterie de 262 mAh. La batterie permet à la montre connectée d'être autonome durant 10 jours. Fonctionnant avec l'application Xiaomi Wear, la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite dispose de 17 modes professionnels, de 100 modes d’entraînement étendus, d'un GPS (avec Galileo, GLONASS et BDS) et d'une résistance à l'eau de 5 ATM. Enfin, elle est compatible avec Strava et Apple Health.