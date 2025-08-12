Mercredi saison 2 : découvrez ce nouveau projet en préparation sur la Famille Addams

Netflix rouvre les portes de Nevermore avec le lancement de la saison 2 de Mercredi. Mais la plateforme de streaming n’est pas la seule à vouloir exploiter le succès viral de la série la plus gothique de tous les temps : un film d’animation sur la Famille Addams est actuellement en préparation.

La rentrée s’est faite le 6 août dernier à Nevermore. Les fans de la Famille Addams ont (enfin) pu retrouver Mercredi et Jenna Ortega sur Netflix. Mais alors que la saison 2 n’a même pas encore été diffusée dans son entièreté – la partie 2 sera disponible dès le 3 septembre –, d’autres projets fleurissent autour de l’histoire de la famille la plus gothique de la pop culture. Parmi eux, un film d’animation est en préparation.

Un film d’animation sur la Famille Addams en préparation : Netflix n’est pas de la partie

Mercredi est l’un des plus gros succès de Netflix. La saison 2 vient tout juste de sortir et, alors que la plateforme de streaming ne peut pas encore savoir si elle sera la digne héritière de sa prédécesseure, Netflix a déjà commandé une saison 3 et un spin-off centré sur l'Oncle Fester. Mais le service de streaming n’a pas le monopole de la franchise et un autre projet est actuellement en préparation, sans lui.

Comme le rappelle Comicbook, la Famille Addams, c’est une longue histoire. Née dans les pages du New Yorker, elle s’exporte ensuite sur la petite lucarne avec la série des années 1960, avant de conquérir le grand écran au début des années 1990 avec deux films de Sonnenfeld. Le succès est alors au rendez-vous, ces adaptations cinématographiques sont réputées fidèles à l’œuvre d’origine, mettant en scène humour macabre et esthétique gothique. Mais les films qui suivent, eux, connaissent un accueil plutôt mitigé.

C’est donc la série Netflix qui a rendu ses lettres de noblesse à la Famille Addams. Et ses créateurs entendent bien capitaliser sur ce succès avec un reboot sous forme de long-métrage animé inédit, qui compte bien se démarquer des précédentes productions. Alfred Gough et Miles Millar travaillent dessus avec Amazon MGM et Kevin Miserocchi, directeur de la fondation Addams. Ces informations nous donnent deux indications. D’abord, le fait que des projets soient développés en parallèle par deux grands studios concurrents (Amazon et Netflix) soulignent l’importante valeur commerciale de la Famille Addams : rares sont les franchises capables de le faire. Aussi, s’entourer de la Fondation Addams permet aux créateurs de positionner d’emblée leur futur film d’animation comme une interprétation authentique des personnages. Reste à savoir si leur projet sera, cette fois encore, couronné de succès.