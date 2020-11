Molotov et Panasonic s’associent pour lancer la télévision sans fil et sans box TV

Molotov vient de lancer un service baptisé Source TV en partenariat avec Panasonic. Plus besoin de box TV, d’antenne TNT, ni même de satellite pour accéder à la télévision linéaire ou en replay. L’offre permet de regarder les chaînes TV en Wi-Fi et promet « une expérience télé sans fil ».

Molotov Source TV est un nouveau service qui offre une alternative sans fil aux modes de réception traditionnels. Grâce à cette nouvelle offre, il est possible de « regarder la télé en linéaire, en replay et à la demande, sans box, ni antenne ». Pour l’heure, le service est accessible uniquement sur les téléviseurs Panasonic 2020. La marque japonaise a annoncé que ses TV de 2021 bénéficieront aussi de cette innovation.

Par cette offre, Molotov veut devenir un « opérateur TV virtuel » et créer la rupture entre ses utilisateurs et leurs FAI. Mais ces derniers sont loin d’être évincés de l’équation puisqu’il faut tout de même une connexion Internet en WiFi via une box Internet pour accéder aux chaînes. La proposition de Molotov a toutefois quelques avantages.

Molotov Source TV sur les téléviseurs Panasonic : une autre manière d’accéder à la télévision

Les téléviseurs Panasonic compatibles avec Motolov Source TV permettent de capter les chaînes en WiFi à n’importe quel l’endroit de la maison. Vous avez une totale liberté de mouvement, n’étant pas limité par le câble de l’antenne TNT, celui du décodeur TV ou encore encore par un éventuel câble satellite. Le décodeur est intégré directement au téléviseur. Lorsque l’utilisateur éteint et rallume sa TV, il est dirigé directement vers l’interface Molotov.

Cette alternative permet par ailleurs d’éviter les frais de location d’un décodeur TV, de bénéficier de plus de 170 chaînes gratuites et payantes directement sur le téléviseur. Une seule télécommande suffit pour tout contrôler et enfin, vous gardez la possibilité d’enregistrer vos programmes préférés, notamment dans le Cloud. Par ailleurs, il reste possible d’accéder aux autres applications du store de Panasonic.

En d’autres termes, vous pourrez toujours profiter de Netflix, entre autres applications. Pour rappel, Molotov compte depuis peu plus de 12 millions d’utilisateurs et a enrichi ses offres destinées aux abonnés Premium sans augmenter le prix de l’abonnement. Pour rappel, l’application ne disposait que de 2 millions d’utilisateurs en 2018, moins de 2 ans après son lancement.

L’entreprise poursuit ses initiatives visant à offrir une nouvelle expérience de consommation de la TV. Grâce à son service Molotov Solutions, la firme a récemment ouvert sa plateforme technique aux opérateurs et chaînes TV souhaitant lancer leur propre plateforme OTT.