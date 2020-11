France Télévisions : ça y est, la publicité ciblée débarque sur le service public

Les chaînes de France Télévisions vont être les premières à se lancer dans la publicité ciblée, des pubs orientées et personnalisées selon le profil et le lieu de résidence du spectateur.

Le top départ est donné. La publicité ciblée à la télévision, autorisée par décret depuis le mois d'août 2020, vient de faire ses premiers pas sur le service public, plus précisément sur les chaînes de France Télévisions. D'après nos confrères du journal Les Échos, certains spots publicitaires ciblés ont d'ores et déjà été diffusés depuis quelques jours. Canal+, TF1 et M6 devraient s'y mettre prochainement.

Pour rappel, pour recevoir de la publicité ciblée, il faut avant tout recevoir la TV via une box. Autant dire que le marché est conséquent, puisque 63% des Français sont équipés d'une box selon un rapport des organisations professionnels du secteur. Pour la mettre en place, chaque chaîne de TV doit signer un partenariat avec l'un des principaux opérateurs français. Logique, les opérateurs étant en possession des données essentielles pour “personnaliser” la pub.

France TV avec Orange, Bouygues Telecom avec Canal+

Ainsi, France Télévisions s'est associé à Orange, tandis que Bouygues Telecoms a signé un contrat avec Canal+. D'ailleurs, l'opérateur fait confiance à la régie publicitaire de Google, Google Ad Manager. Pour l'heure donc, TF1 et M6 n'ont annoncé aucun partenariat. Notez que le partage des revenus se fait aux deux tiers pour la chaîne et le restant pour l'opérateur.

Reste pour l'opérateur et la chaîne à surmonter les différents défis techniques inhérents à l'instauration de la publicité ciblée : la sélection des pubs, le préchargement des pubs sur les box pour éviter les coupures dans le flux linéaire, etc. Pour cibler efficacement les téléspectateurs, les opérateurs vont transmettre certaines données aux chaînes de TV comme votre adresse postale, vos chaînes et vos émissions préférées, et certaines de vos données d'achat grâce à des partenariats entre les opérateurs et des acteurs du marché (Amazon, Cdiscount, etc.).

Jusqu'alors, les publicités ciblées étaient l'apanage des géants du numérique. Facebook en a intégré sur les OculusVR. De son côté, Spotify a assuré vouloir mettre de la publicité ciblée dans ses podcasts. Désormais, les chaînes de TV vont pouvoir jouer à armes égales avec les pontes de la Tech.

