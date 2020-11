Xiaomi lance la Mi Box 4S Pro, une box 8K au prix de 50€

Xiaomi vient de lever le voile sur la Mi Box 4S Pro, une box TV compatible 8K. Actuellement réservée au marché chinois, la box est proposée à un prix de 399 yuans, soit approximativement 50 euros. Dans la foulée, le constructeur a dévoilé la Mi Box 4S, une nouvelle box compatible avec la 4K. On fait le point sur ces deux nouveaux boîtiers à prix cassé.

Ce 4 novembre, Xiaomi a annoncé deux nouvelles box TV : la Xiaomi Mi Box 4S et la Mi Box 4S Pro. La Mi Box 4S s'impose comme une timide mise à jour de la Mi Box 4, lancée en 2018 en Chine. Compatible 4K, cette nouvelle itération se distingue aussi par la présence du HDR, du décodage audio Dolby + DTS, de 2 Go de mémoire vive et de 8 Go de stockage interne. La Mi Box 4S est proposée à un prix de 110 yuans, soit approximativement 40 euros.

Surtout, Xiaomi a levé le voile sur la Mi Box 4S Pro, la première box TV de son catalogue qui soit compatible avec la 8K. Pour regarder des contenus dans cette définition, vous aurez évidemment besoin d'un téléviseur compatible 8K. Malgré l'intégration de la 8K, Xiaomi propose le boîtier multimédia à un prix modéré : 399 yuans, soit à peu près 50€.

8K, HDMI 2.1, SoC ARM Amlogic S905X…voici la Mi Box 4S Pro de Xiaomi

Côté fiche technique, la Mi Box 4S Pro est alimentée par un SoC ARM Amlogic S905X couplé à 16 Go d'espace de stockage interne et de 2 Go de RAM. La box tourne sous MIUI TV, une interface basée sur Android TV. Sans grande surprise, Xiaomi accompagne le boitier multimédia d'une télécommande à commande vocale compatible avec le Bluetooth.

Malheureusement, les Mi Box 4S et Mi Box 4S Pro sont actuellement réservées au marché chinois. On ignore si Xiaomi envisage de commercialiser les deux box en Europe, ou notamment en France. Que pensez-vous des nouvelles box à prix cassé de Xiaomi ? Pourriez-vous craquer en cas de sortie en France ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.