Model Y : Tesla est déjà en rupture de stock, pas de livraison avant avril 2023

Il n'aura pas fallu longtemps. En effet, Tesla vient d'épuiser l'ensemble des stocks de Model Y prévus pour le premier trimestre 2023 aux Etats-Unis. Désormais, les Américains qui passent commande devront attendre au minimum avril 2023 pour obtenir leur SUV électrique.

Alors que l'on attend la tenue d'une nouvelle conférence Tesla Investor Day ce 1er mars 2023, nous venons d'apprendre que la marque a d'ores et déjà épuisé les stocks de Model Y prévus pour le marché américain pour le 1er trimestre 2023.

C'est en tout cas ce qu'ont affirmé des sources bien informées à nos confrères du site spécialisé Electrek. Sur le territoire américain, tous les créneaux de production pour le Model Y ont été alloués. De fait, les utilisateurs qui souhaitent passer commande devront désormais patienter jusqu'en avril 2023 minimum pour obtenir leur voiture électrique. Et encore, la fenêtre de livraison s'étend jusqu'en juin.

En jetant un coup d'oeil à la version US du configurateur de Tesla, on constate effectivement que la livraison du véhicule est estimée entre avril et juin 2023. Si cette performance de la part du constructeur est impressionnante, elle n'a rien d'étonnante.

La Tesla Model Y se vend comme des petits pains aux USA

Pour cause, la marque a procédé à des baisses de prix drastiques en janvier 2023 aux Etats-Unis comme en France. Chez l'Oncle Sam, la Model Y est passée de 65 990 $ à 54 990 $. Grâce à cette nouvelle grille tarifaire, les acheteurs américains ont pu prétendre à l'obtention du fameux crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ valable pour l'achat d'un véhicule électrique fabriqué aux Etats-Unis.

Et encore dans certains états comme la Californie, les consommateurs peuvent également obtenir 2 000 dollars d'aides supplémentaires. De fait, pas étonnant de voir la demande en Tesla exploser outre-Atlantique. Il y a quelques semaines, nous faisions justement état dans nos colonnes de l'incroyable demande à laquelle font face les concessionnaires américains. En France, il est encore possible de recevoir sa Model Y entre février et mars 2023. Dans sa variante Propulsion, le SUV électrique est affichée à 46 990 $. Avec le bonus écologique, il est possible de faire passer la facture à 41 990 ou 39 990 €, selon vos conditions de revenus.

Pour rappel, Tesla vient d'émettre un avis de rappel important pour plus de 360 000 véhicules aux Etats-Unis. En cause ? Des dysfonctionnements repérées dans la bêta du FSD, la technologie de conduite autonome du constructeur.

Source : Electrek