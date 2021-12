Tesla Model 3 et Model Y : découvrez les nouvelles fonctionnalités à venir en 2022

Tesla compte apporter quelques changements sur les prochaines Tesla Model 3 et Model Y produites en 2022. Grâce à la fuite de plusieurs documents issus d'un programme de test européen, on a pu en apprendre davantage sur les nouveautés à venir sur la berline et le SUV électrique de la marque.

À l'inverse des autres constructeurs qui s'attèlent chaque année à développer de nouveaux véhicules, Tesla se contente de mettre à jour ses modèles existants notamment via les fameuses mises à jour logicielles à distance. Néanmoins, le constructeur californien procède également à quelques modifications esthétiques et mécaniques, à l'image de ce qui a été fait sur la Tesla Model 3 en 2021.

Et on le sait depuis quelques temps déjà, les Model 3 et Model Y produites en 2022 vont elles aussi à avoir droit à des changements mineurs. On sait déjà que la Model 3 de 2022 profitera d'une meilleure autonomie, passant de 448 km à 491 km. Un gain considérable dû à la modification de la capacité de la batterie de la berline, qui passe de 55 à 60 kWh.

Tesla met à jour les Model 3 et Model Y en 2022

Or, grâce à la fuite de plusieurs documents issus d'un programme de test d'homologation européen, on en a appris davantage sur les projets de Tesla pour sa berline et son SUV électrique. En premier lieu, le constructeur va changer la batterie basse capacité des deux véhicules, passant d'une batterie 12 V à 15,5 V. Il s'agira d'ailleurs d'une batterie lithium-ion, un changement déjà effectué sur les Model S et Model X.

Ensuite, le système AVAS, utilisé notamment pour détecter les piétons, change de nom et devient “Superhorn”. Il combinera désormais le klaxon, l'alarme et le haut-parleur externe du véhicule. On note également plusieurs changements à l'intérieur des deux voitures, avec de nouveaux sièges à l'avant et à l'arrière.

Un airbag supplémentaire sera installé côté conducteur, tandis que les attaches de ceinture et leurteslas capteurs seront modifiées à l'arrière des deux véhicules. Quand à l'isolation acoustique, Tesla poursuit le travail effectué sur la Model 3 en ajoutant du Tesla Glass (un double vitrage acoustique) sur la lunette arrière. D'un point de vue mécanique, les versions Performance de deux modèles recevront de nouvelles plaquettes de freins “spécifiques au marché européen“. Côté logiciel enfin, on pourra compter sur un nouveau système d'infodivertissement, calqué sur celui intégré dans les Model S et Model X de 2021.

