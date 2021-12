Les nouvelles Tesla Model 3 et Model Y 2022 sont plus puissantes grâce à une puce AMD Ryzen

Tesla a récemment dévoilé de nouvelles versions des Model 3 et Model Y pour l’année 2022, et celles-ci seront bien plus puissantes que la génération précédente grâce à l’arrivée d’une puce AMD Ryzen.

Les nouvelles Tesla Model 3 et Model Y de 2022 ne vont pas entièrement révolutionner les véhicules électriques du constructeur, mais elles proposeront tout de même certaines améliorations bienvenues. On peut notamment citer une autonomie en légère hausse grâce à des batteries un peu plus grosses, et les deux voitures électriques vont faire le plein de nouvelles fonctionnalités.

D’après certains clients qui ont reçu les Model 3 et Model Y 2022 aux États-Unis, les nouvelles versions ont été équipées d’un nouveau processeur AMD Ryzen qui était déjà présent sur les Tesla Model S et Model X de 2021. Ce dernier vient remplacer l’ancienne puce Intel Atom A3950, et promet de rendre le système d’infodivertissement des voitures électriques les moins chères du constructeur beaucoup plus rapide.

La puce AMD Ryzen améliore les performances des Tesla Model 3 et Y 2022

D’après les premiers tests comparatifs entre les performances de la puce AMD Ryzen sur une Tesla Model Y et l’ancienne puce Intel Atom A3950, le nouveau processeur est bien plus véloce que son prédécesseur. En effet, la puce d’AMD rendrait le système beaucoup plus fluide et rapide. Il ne faudrait plus que 4 secondes pour ouvrir une application de vidéo à la demande chinoise sur l’écran principal, contre 17 secondes avec la puce Intel.

Le réseau social chinois Bilibili pourrait également se chercher en seulement 7 secondes avec la puce AMD Ryzen, contre 24 secondes avec la puce d’Intel. Sur la carte de navigation, les routes s’affichent également plus rapidement avec le nouveau processeur, et le défilement au sein des différentes applications est aussi plus fluide.

Enfin, les premiers propriétaires des versions 2022 des Model 3 et Model Y ont également remarqué que Tesla a changé la batterie basse capacité des deux véhicules. Il s’agit désormais d’une batterie lithium-ion de 12 V, qui permettra de mieux alimenter tous les systèmes essentiels des véhicules.

